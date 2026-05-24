國泰自澳洲回香港班機遇亂流 10人輕傷

眼罩散落在地上。（視頻截圖）

國泰航空一架由澳洲 回港客機23日早上在途中懷疑遇到亂流，10名乘客及機組人員受傷，消防處接報派出多輛救護車在香港 國際機場戒備，當客機安全著陸後，救護員隨即登上機艙為傷者檢查傷勢及分流，全部人傷勢不太嚴重；其中1男2女乘客及4女1男機組人員，由救護車送北大嶼山醫院治理。機場運作未有受影響。

大公報報導，8名送院傷者中，3名乘客分別為76歲本地女子、澳洲籍63歲男子及60歲女子，其餘5名機組人員分別3名韓國籍及1男1女本地空中服務員（30歲至37歲），主要撞瘀或擦損輕傷，未有大礙。

有乘客在社交平台上載片段，顯示客機著陸後機艙內一片凌亂，一地雜物和食物碎，片主留言形容「嚇死了，像跳樓機一樣掉下去」。

涉事國泰航空客機編號CX156，由澳洲布里斯班飛往香港。機管局發言人表示，23日早約6時接報國泰航空編號CX156的航班，由布里斯班前往香港懷疑遇上氣流，有乘客及機組人員受傷。機管局接報後，立即通知消防救護到場戒備；航班於早上6時35分降落後，救護員到場協助傷者。

國泰航空表示，航班抵港後，醫護人員立即登機為有需要的機組人員及乘客評估身體狀況，並提供適切治理。事件中6名機艙服務員及4名乘客受輕傷，其中8人送院治理。國泰將繼續密切關注他們的情況，並提供所需協助。