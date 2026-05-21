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李嘉誠再現身 資助200肝癌病患採Histotripsy治療

香港新聞組／香港21日電
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長實和黃系資深顧問李嘉誠20日再現身，公布策畫新一輪「愛能助」醫療計畫時，決定納...
長實和黃系資深顧問李嘉誠20日再現身，公布策畫新一輪「愛能助」醫療計畫時，決定納入超聲波組織碎化技術儀器Histotripsy治療；圖為18日下午5時許拍攝。(取材自李嘉誠基金會)

長實和黃系資深顧問李嘉誠20日再現身，公布策畫新一輪「愛能助」醫療計畫時，決定納入超聲波組織碎化技術儀器Histotripsy治療，與港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院合作，將在三年期間內，向合共200名符合申請資格的肝癌病人提供Histotripsy治療，病人只需5萬元（港元，下同，約6383美元），便可接受Histotripsy治療。

香港01報導，李嘉誠基金會表示，李嘉誠自2024年起透過基金會分別捐贈三部Histotripsy儀器予港大醫學院、中文大學醫學院和養和醫院後，陸續收到一些患者來函，感嘆因未有保險覆蓋，而未能接受Histotripsy無創手術。

為此李嘉誠在策畫新一輪「愛能助」醫療計畫時，決定納入Histotripsy治療，與港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院合作，將在三年期間內，向合共200名符合申請資格的肝癌病人提供Histotripsy治療。

基金會表示，今次得到三間醫院支持，願意與基金會合作，參與公益善舉，令患者能以5萬元接受Histotripsy治療（未包括醫院技術評估費用）。三間醫院篩選認可的病人，具體應診流程，以及相關聯絡查詢方式，會於各醫院網頁刊登，詳情將由三間醫院各自容後公布。

「愛能助」醫療計畫自2019年推出，迄今已撥出逾2.03億港元，支援「夾心基層」病人、大學醫科生、視障、傷健人士、自閉症兒童、長者及基層家庭等近7萬人次。

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