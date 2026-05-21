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香港8000歲百人長者婚宴 照顧妹3子女未嫁…98歲婦穿禮服

香港新聞組／香港21日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

5月20日正值普通話諧音「我愛你」的浪漫日子，香港保良局特意為旗下13間院舍的約100位長者，舉辦一場別開生面的「8000歲百人長者婚宴」。隨著現場響起經典的結婚交響曲，這群特別的新郎新娘紛紛走上紅地毯，成為全場矚目的焦點，場面溫馨感人。

香港01報導，主辦單位保良局表示，20日參與「8000歲百人長者婚宴」的100位長者中，背後各有一段人生故事。他們當中有人在年輕時生活困守，根本沒有機會舉辦正式的婚宴；有人則一生未婚，從未體驗過披上嫁衣的滋味；亦有部分長者如今已患上認知障礙症，漸漸遺忘往事。

在全場主角當中，最引人注目的是現年98歲、全場最年長的黃婆婆。黃婆婆年輕時因為要幫忙照顧妹妹的三名子女，一直住在妹妹家中。期間，黃婆婆雖然亦曾遇過追求者，但最終都因為覺得不合適而沒有結婚，故一生維持獨身。

據報導，黃婆婆在5月20日終於迎來人生第一次穿上紅色禮服、化上新娘妝容的時刻。雖然黃婆婆現時的視力和聽力都已經嚴重退化，幾乎無法聽見別人說話，但她依然表現得相當興奮。當看見現場有鏡頭對準自己時，她更不斷擺出各種姿勢，甚至調皮地對著鏡頭做鬼臉。

全程陪伴黃婆婆出席的外甥女李小姐透露，小時候父母因為均要外出工作，三姊弟全靠黃婆婆一手拉扯長大，並與他們同住。在婚宴現場，李小姐特別在手機上打字，詢問黃婆婆：「今日開不開心啊？」黃婆婆隨即把電話拿到眼前，努力看著放大的字體，然後興奮地大聲表示：「開心！」

看到含辛茹苦照顧自己多年的黃婆婆，終於能夠成為婚宴上的主角，並幸福地「出嫁」，李小姐在台下忍不住感動落淚。她哽咽地表示：「『我愛你』不一定是跟愛人說，家人間也要表達愛意。我希望她知道，一直都有人愛她。」

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