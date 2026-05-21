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濫用香港公屋接5400宗舉報 僅25宗成立 每宗383美元獎勵金

香港新聞組／香港21日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港房屋委員會於去年1月推出「舉報濫用公屋獎」計畫，向提供確切情報資料，令房屋署成功向濫用公屋單位住戶發出「遷出通知書」的實名舉報人士派發最高3000元（港元，下同，約383美元）獎勵金。房屋局局長何永賢20日在立法會表示，截至今年3月底，房屋署共接獲5400宗參與計畫的實名舉報，累計確認25宗舉報成立，每宗成立個案的舉報人士已獲發獎勵金3000元及感謝狀。房委會亦已向該25宗個案中所有涉及濫用公屋的租戶發出「遷出通知書」。

大公、文匯報報導，何永賢透露，在該5400宗實名舉報之中，初步篩選後確認約900宗具備基本資料可作進一步跟進。為免計畫被惡意濫用，所有獲建議成立的舉報個案均由專責人員進行初步評審、面見舉報人及核實其個人資料，以確保舉報的真確性及藉此收集補充資料，並由房屋署首長級人員主持的「評審委員會」審核。

由於每宗個案的複雜程度各異，調查及審核所需時間視乎個案實質情況而定，例如若涉及丟空單位及非持續居住的情況，一般需時為期三個月的觀察期便可結案，但若涉及虛報入息、資產或境外物業的個案，需向其他政府部門、金融機構，甚或境外部門/機構索取資料舉證才可完成審查，需時一般較長。截至今年3月底，已有600宗個案完成調查，累計確認25宗舉報成立的個案，調查時間由三個月至八個月不等，過程除上述跟進工作，亦包括會見舉報人以確認其身分及獲取詳細資訊。

至於未能跟進的舉報個案，原因包括缺乏關鍵資料，如舉報對象的身份或所居住的屋邨或樓宇；又或經初步查證後屬誤會，如誤將已加戶個案當作違規分租，或屬日常投訴，如噪音、與環境衛生相關等，而非屬於濫用公屋性質。截至今年3月底，房委會已成功收回超過1萬個被租戶濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位。

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