香港蔚來私立中學開辦 內地教育品牌助人才子女求學

香港示意圖。(圖：shutterstock)

有內地教育品牌看準香港 教育優勢，特意進軍香港創辦提供國際課程的私立中學，並於20日正式開幕，曾因未註冊先招生及深圳住宿惹爭議。該校開辦的英國高考 AL課程，屬每年收費19.8萬元（港元，下同，約2.53萬美元）的高水平，單是首年招生二、三百人便涉及數千萬元收入，展示兩地教育產業化的發展潛力。

文匯報報導，總部位於深圳的辦學團體蔚來教育，於荃灣開辦的香港蔚來中學20日舉辦開幕典禮與揭牌儀式。該校過去在內地一直為學生提供國際課程、國際語言考試培訓、留學規畫與申請等服務。

去年，港府 教育局要求人才計畫的受養子女必須在港就學或居港滿兩年，才符合資格申請港府資助專上課程學額。校監沈蓉表示，蔚來教育的部分學生有來港就讀的需求，校方遂回應新政策來港開設新校區。

沈蓉表示，蔚來在內地已有教授AL課程的經驗，經過前期調查，校方認為香港學生修讀AL課程的需求亦較大，遂於香港新校區集中提供AL課程。

據報導，近年，在包括「高才通」等計畫下，大量內地人才家庭來港，其子女教育需求廣受關注，剛成立的香港蔚來中學上周末亦參與第一屆「人才留港生活博覽會暨留學香港教育展」並在現場設招生環節，校方透露，展覽期間約有20名學生參加現場筆試與面試，目前已經錄取4人，均為港籍身分。

沈蓉表示，在收生政策上，學校對本地學生及來港人才子女等群體並沒特定偏向，未來亦預計會有部分原深圳校區的學生轉讀香港校區，學校會採用「兩文三語」的教學模式，照顧不同學生需要。

報導稱，因應未來可能入讀的非本地或新來港學生，校方推出一系列措施幫助學生融入香港，例如開設粵語課、安排參觀香港名勝古蹟、參與文化藝術活動或義工服務等。在師資方面，沈蓉指目前已經開始招聘老師，部分老師已經按照教育局的要求進行註冊。

她又透露，學校一年的營運經費達4000萬元，辦學團體已預留未來一年的資金，若有需要會透過合適方式注資，以維持財政可持續性，但暫無計畫發行債券或向家長收取建校費。

資料顯示，香港蔚來中學於5月6日獲教育局批准臨時註冊，惟該校在此前已開始招生宣傳，被質疑違規操作。校方20日回應時表示，此前爭議涉及誤會，目前已經根據教育局的要求進行整改不設住宿，並已獲批准臨時註冊，將於今年9月正式開學。