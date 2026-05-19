收賄14.5萬美元 香港總督察何兆東承認4項控罪

曾被視為香港 警隊「明日之星」的38歲總督察何兆東，2021年6月處理一宗詐騙案時，他認識報案的商人，對方又牽涉一宗襲擊案，何兆東向上司建議不起訴該商人及嘗試終止調查，並應商人要求，向他洩露其他案件的資料，18日在荃灣法院（暫代區域法院）承認4項控罪。

明報報導，何兆東收受商人現金、香奈兒包和名牌童裝等禮物總值114萬元（港幣，下同，約14.5萬美元）利益。

據報導，控方案情披露，被告曾向商人稱自己月入約10萬元，但沒餘錢買衣服，更因購買名牌手袋而與妻子爭執。法官表示，被告似是在開支方面「沒有量力而為」，押後至5月26日判刑，被告繼續還押。

報導稱，何兆東承認兩項藉公職作出不當行為罪及兩項公職人員接受利益罪，至於另一項藉公職作出不當行為罪，以及其妻何姸頴（36歲，家庭主婦）所涉的一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，則獲存檔法庭。暫委法官韋漢熙稱，被告因貪心犯案，認為他無必要購入月供逾4萬元的單位。

報導說，控方案情指出，案發時被告駐守灣仔區刑事部，涉案商人曲海鵬居於灣仔會景閣。2021年3月，警方接報一名女士在會景閣遇襲，曲翌日被捕，獲准保釋。同年6月，曲到灣仔警署報案，稱遭3人詐騙1700萬美元（約1.3億港元），被告以調查主管身分，與曲交換微信。

報導指，在之前的襲擊案，曲被認出為其中一名施襲者，被告指示姓吳案件主管在文件刪除「尋求法律指引」字眼，又於同年8月向上司建議不起訴曲，並在未獲上司指示下，指示下屬釋放曲。同年9月13日，該襲擊案獲被告上司批准中止調查。

報導稱，曲相信襲擊案已結案，其後邀請被告共晉晚餐。被告向曲表示自己月入約10萬元，但有不少支出，例如初生兒子的開支及按揭還款等，致使他沒餘錢買衣服，亦因買名牌包與妻子爭執。曲聞言返回住所取來50萬元現金，放進紙袋交給被告。

報導指，在曲要求下，被告於2022年2月把警方內部便箋副本交給曲，上面載有上述詐騙案疑犯的證件號碼及出生日期。被告對曲說，已利用職權延長疑犯保釋，又透露其報稱地址。