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無視恒大做假帳 羅兵咸遭索償82億美元 香港史上金額最大

香港新聞組／香港19日電
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中國恒大集團" rel="177146">恒大集團清盤人安邁顧問（Alvarez & Marsal）代表債權人，正式向羅兵咸永道（內地稱普華永道）提起訴訟，追討高達570億元人民幣（約656億港元、82.6億美元）的巨額賠償。此案是香港歷史上最大額的企業索償案之一，案件18日舉行首個聆訊。

羅兵咸永道是國際四大會計師事務所之一，與畢馬威、德勤和安永齊名。

綜合文匯報、am730報導，訴訟核心指控羅兵咸在審計工作中存在「疏忽」與「失實陳述」，涉及恒大2017年及2018年上半年的財務報表審計報告。案件結果預計將重新界定企業面臨財務造假指控時，審計師應承擔的法律責任程度。

本案原告為恒大清盤人黃詠詩及杜艾迪，他們於2024年入稟香港法院，被告包括香港羅兵咸永道（PwC HK）、內地普華永道中天（PwC China）以及國際總部實體羅兵咸永道國際（PwC IL）。在570億元人民幣的總索償額中，清盤人尋求向羅兵咸永道國際總部及其兩家本地關聯機構追討380億元，另向香港及內體實體追討190億元。目前羅兵咸永道國際正尋求從被告名單中除名並駁回指控，惟若成功，清盤人仍可對本地機構繼續推進訴訟。

恒大集團自2021年「爆煲」後引發內房危機。清盤人透露，恒大債務高達3500億港元（約447.1億美元），迄今僅追回約2.55億美元（約19.89億港元），追回率僅0.57%。恒大已於2024年1月停牌，並於2025年8月退市，涉及約16萬名小股東。

羅兵咸因恒大審計缺失，先前已遭內地及香港監管機構嚴厲處罰。2024年9月，內地國家財政部及中證監對普華永道罰款4.41億元人民幣，並暫停經營業務6個月。2026年4月，香港會財局對羅兵咸香港及兩名負責人罰款共3.1億港元，並禁接新客6個月；同日香港證監會亦宣佈與羅兵咸達成協議，由羅兵咸預留10億港元用作賠償恒大合資格獨立少數股東。

恒大集團 恒大 香港

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