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促釋黎智英？川普透露：習近平指黎骨頭硬、很棘手

香港新聞組╱香港16日電
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壹傳媒創辦人黎智英能否獲釋？美國總統川普透露，習近平宣稱此事很棘手；圖為2021...
壹傳媒創辦人黎智英能否獲釋？美國總統川普透露，習近平宣稱此事很棘手；圖為2021年2月1日，黎智英由香港懲教署人員押上囚車。(中新社)

美國總統川普結束訪問中國行程後，15日在搭乘空軍1號返美途中，首度公開談及香港壹傳媒創辦人黎智英案，透露自己曾當面向中國國家主席習近平關切黎智英遭關押問題，但習近平回應稱，此案「很棘手」，並形容黎智英是一名「硬骨頭」。川普的說法，再度讓黎智英的命運成為國際輿論焦點，也凸顯該案在美中角力中的高度敏感性。

中央社引述法新社等媒體報導，川普表示，自己過去任內確實曾與習近平就黎智英的釋放問題進行討論，而中方態度始終謹慎。川普並未透露雙方談話細節，也沒有說明北京是否曾考慮釋放黎智英，但他強調，習近平對案件的政治與法律複雜性表達得相當明確。

報導指出，現年78歲的黎智英，自2020年8月被香港警方依《香港國安法》拘捕後，已遭羈押多年。香港法院於2025年12月裁定他涉及「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀刊印煽動刊物罪」等三項罪名成立，今年2月9日再由香港高等法院統一判處20年有期徒刑，成為《香港國安法》實施以來最具指標性的重刑案件之一。

由於黎智英年事已高，且健康狀況備受關注，外界普遍認為20年刑期幾乎等同終身監禁。包括美國與多個西方國家在內，長期將黎智英案視為觀察香港法治、新聞自由與言論空間變化的重要指標。

川普此次公開習近平對黎智英「硬骨頭」與「棘手」的評價，被視為首次證實美中領導人曾正面討論該案，也反映北京對此高度戒備，不願讓案件輕易成為外交談判籌碼。

此外，川普也透露，他曾向習近平提及中國家庭教會領袖金明日遭拘捕問題。川普稱，習近平承諾會「認真考慮」這名牧師的處境。金明日去年10月在廣西被捕，被外界視為中國近年加強宗教管控下的重要案例之一。

習近平 川普 黎智英

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