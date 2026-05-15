我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫嵐突住進加護病房 經紀人證實：高燒不退

結束訪中返美 王毅送機 川普：達成「非常棒」協議

國泰航空新規 6月起提早5分鐘登機 起飛前15分鐘關閘

香港新聞組／香港15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國泰航空14日宣布，從6月1日起所有國泰航空航班的登機閘口將於起飛前15分鐘關閉...
國泰航空14日宣布，從6月1日起所有國泰航空航班的登機閘口將於起飛前15分鐘關閉，較現行安排提早5分鐘，目的是確保顧客繼續享有順暢的登機體驗，同時讓航班準時起飛。 （中通社）

國泰航空公布，下月1日起所有航班的登機閘口會在起飛前15分鐘關閉，較現行安排提早5分鐘，同日起所有香港機場出發的航班亦會提前5分鐘開始登機。國泰解釋，航班延誤原因之一是有乘客較晚到達登機閘口或未有現身，是次調整旨在確保顧客有順暢登機體驗，登機後有充裕時間安頓，同時幫助航班準時起飛。

明報報報導，國泰稱，如有乘客較晚到達登機閘口或未有現身，基於航空安全規定，必須將相關乘客的寄艙行李從飛機貨艙卸下，這程序或導致航班延誤，影響準時到達登機閘口的乘客。

國泰稱，調整後的安排與國際航空業的最佳實踐一致，同時回應顧客高度重視航班準時可靠的意見，呼籲乘客留意登機證列明的時間，準時前往閘口，確保登機流程暢順及航班準時出發。

翻查資料，現時香港各大航空公司的閘口關閉時間各有不同，香港快運為起飛前30分鐘、香港航空為起飛前20分鐘，大灣區航空則為起飛前15分鐘，國泰下月調整後與灣航一致。機管局網頁則建議旅客於航班離港前最少30分鐘抵達閘口。

至於登機手續櫃位停止服務時間，四間航空公司現時均為起飛前60分鐘。

香港

上一則

第28屆海交會促兩岸交流 逾千台商台胞參與

下一則

「猜猜我是誰」香港騙案新招 遙控的士載長者交錢

延伸閱讀

搭機不付費預選座位 易坐到爛區？揭祕航空公司真相

搭機不付費預選座位 易坐到爛區？揭祕航空公司真相
中機器人鬧場 西南航空班機延誤1小時 解決這問題才起飛

中機器人鬧場 西南航空班機延誤1小時 解決這問題才起飛
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
香港國泰航空宣布下調燃油附加費

香港國泰航空宣布下調燃油附加費

熱門新聞

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30
中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
中國遙感測繪領域的頂尖專家、武漢大學教授柯濤日前去世，年僅48歲。除了柯濤，近年來有多名中國頂尖科學家密集死亡，死因引發中國網友揣測。 （取材自京報網）

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

2026-05-11 06:30
中國國家主席習近平12日在北京人民大會堂會見聯合國教科文組織秘書長伊納尼。（歐新社）

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

2026-05-13 08:10
81歲港星李家鼎(中)近日與兒子李泳豪夫婦爆出爭產風波，引發外界關注。（取材自Instagram）

拒當人肉提款機 81歲港星與長子撕破臉：多年遭索200萬港元

2026-05-08 21:13

超人氣

更多 >
比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」
不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝
川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌