國泰航空新規 6月起提早5分鐘登機 起飛前15分鐘關閘

國泰航空14日宣布，從6月1日起所有國泰航空航班的登機閘口將於起飛前15分鐘關閉，較現行安排提早5分鐘，目的是確保顧客繼續享有順暢的登機體驗，同時讓航班準時起飛。 （中通社）

國泰航空公布，下月1日起所有航班的登機閘口會在起飛前15分鐘關閉，較現行安排提早5分鐘，同日起所有香港 機場出發的航班亦會提前5分鐘開始登機。國泰解釋，航班延誤原因之一是有乘客較晚到達登機閘口或未有現身，是次調整旨在確保顧客有順暢登機體驗，登機後有充裕時間安頓，同時幫助航班準時起飛。

明報報報導，國泰稱，如有乘客較晚到達登機閘口或未有現身，基於航空安全規定，必須將相關乘客的寄艙行李從飛機貨艙卸下，這程序或導致航班延誤，影響準時到達登機閘口的乘客。

國泰稱，調整後的安排與國際航空業的最佳實踐一致，同時回應顧客高度重視航班準時可靠的意見，呼籲乘客留意登機證列明的時間，準時前往閘口，確保登機流程暢順及航班準時出發。

翻查資料，現時香港各大航空公司的閘口關閉時間各有不同，香港快運為起飛前30分鐘、香港航空為起飛前20分鐘，大灣區航空則為起飛前15分鐘，國泰下月調整後與灣航一致。機管局網頁則建議旅客於航班離港前最少30分鐘抵達閘口。

至於登機手續櫃位停止服務時間，四間航空公司現時均為起飛前60分鐘。