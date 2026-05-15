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「猜猜我是誰」香港騙案新招 遙控的士載長者交錢

香港新聞組／香港15日電
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「猜猜我是誰」電話騙案沒完沒了，騙徒最近採用新手法，指示長者乘坐的士，騙徒並告知的士司機前往交錢的目的地，取得騙款後，隨即購買虛擬貨幣存入指定電子錢包，增加警方追查難度。警方經過深入調查後，成功瓦解一個電話詐騙集團，拘捕9男1女，涉及騙款超過300萬港元（約38.3萬美元），部分受害人年齡超過90歲。

大公報報導，警方今年首季錄得2097宗電話騙案，當中777宗屬於「猜猜我是誰」，受騙者以長者為主。深水埗警區情報組表示，區內相關騙案有上升趨勢，騙徒假扮成受害人親屬，以各種藉口要求交出金錢，當中數名受害人年齡超過90歲。

警方經過深入調查，鎖定一個涉及香港各區的電話騙案犯罪集團，於今年4月22日至5月12日採取行動，拘捕10人，年齡介乎27至41歲，檢獲逾17萬元現金，各人被控串謀欺詐及洗黑錢罪，已於西九龍裁判法院提堂。

深水埗警區情報組主管陳靜怡督察指出，集團成員收取騙款後，隨即購買虛擬貨幣再存入電子錢包。騙徒又會指示長者乘坐的士，要求長者將電話交予司機，再由騙徒直接告知司機目的地，受騙長者往往不清楚交收地點，增添追查難度。針對騙徒新手法，警方進一步加強與的士業界的跨界別協作，期望的士司機若察覺乘客的行為或對話有可疑，應及早提醒乘客小心受騙，並鼓勵報警求助。

另外，警方在過去一周接獲超過81宗網上投資騙案報案，當中一宗案件的受害人被騙長達一年，總損失超過2500萬港元。

一名退休人士誤信偽冒「投資專家」，按指示「投資」加密貨幣USDC，其後開設錢包，騙徒誘導受害人下載一個手機應用程式，受害人在操作過程中不知不覺授權該虛假網站，將其戶口內加密貨幣轉走，直至後來受害人使用網上銀行轉帳數十萬港元，被銀行偵測到戶口有可疑，通知反詐騙協調中心介入，始揭發騙案。

香港 虛擬貨幣 詐騙集團

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