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簡約屋加持 香港公屋輪候降至4.7年 創8年新低

香港新聞組／香港15日電
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港府房屋局14日公布最新數據，公屋綜合輪候時間降至4.7年，環比減少0.4年，為...
港府房屋局14日公布最新數據，公屋綜合輪候時間降至4.7年，環比減少0.4年，為8年多以來的最低紀錄；圖為位於彩興路的簡約公屋。（中新社）

香港房屋局14日公布最新一季公屋綜合輪候時間為4.7年，較上一季縮短0.4年，亦較本屆政府上任前的6.1年整整加快近一年半，屬逾八年以來最低水平，其中簡約公屋政策更起到關鍵作用。局長何永賢表示，未來五年傳統出租公屋供應進入高峰期，連同簡約公屋在內的總體建屋量將達約19.6萬個單位，較本屆政府上任時增逾80%。

綜合大公、文匯報報導，房屋局指截至今年3月底，公屋綜合輪候減至4.7年，是現屆政府任內首次低於五年。今年首季已成功安排多達約8400個一般申請者入住公屋或簡約公屋，包括約1200個新落成公屋單位、約3300個回收公屋單位，以及約3900個簡約公屋單位，即接近一半（47%）是入住簡約公屋單位，比率明顯較對上一季（16%）為高，有信心達到2026/27年度公屋綜合輪候時間降至4.5年目標。

獲安排入住傳統公屋單位的一般申請者中，逾60%入住市區或擴展市區單位，因區份較受歡迎令輪候時間比新界長逾一年半之多。截至今年3月底，過去12個月內獲安排入住傳統公屋的一般申請者的平均輪候時間維持在5.6年，當中長者一人申請者的平均輪候時間亦維持在3.9年。由於入住簡約公屋的一般申請者輪候時間平均僅為三年，其比例上升有效帶動整體的公屋綜合輪候時間下降。

曾居於深水埗百平方呎劏房的余小姐，今年初與兩名年幼兒子獲編配遷入屯門青福里簡約公屋項目一個約260平方呎單位，採光充足兼令生活空間倍增。她14日表示，輪候簡約公屋不足兩年便獲編配，較傳統公屋平均輪候時間快了一大截，直言現居地有完善的交通配套加上有轉校支援，令一家三口徹底告別從前壓迫感的生活。

余小姐承認，當初獲編配入住時曾擔心兩名兒子轉學的適應問題，幸得相關政府部門及負責營運青福里的非政府機構早作部署，「對方提供完善的轉校、就業與社區服務等不同資訊。」余小姐現時更加入社區義工團隊，幫助同樣有需要的基層家庭。

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