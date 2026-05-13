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6旬男女香港長洲碼頭上演活春宮 判社服令80小時

香港新聞組／香港13日電
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香港長洲的公眾碼頭的長凳上，有一對六旬男女涉作出淫褻行為，被人拍片放在長洲居民的通訊群組內，影片隨後被廣傳。涉案男女事後被捕，他們除了承認是片中人，並透露因喝了酒而作出相關行為。兩人早前承認作出有違公德的行為罪，12日在東區裁判法院遭判80小時服務令。

香港01報導，兩名被告分別為62歲馬女和63歲吳男，被控一項作出有違公德的行為罪，指他們於控於或約於2025年10月29日，在香港新界長洲海傍街長洲公眾碼頭作出性質猥褻，淫褻及令人憎惡的有違公德的行為。

案情指，在2025年10月29日下午，一段片段在長洲居民的通訊群組內廣傳。片中可見一對男女正作出淫褻行為。當時女方張開雙腿，躺在長椅上，男方坐在其正前方，先後把頭部和左手貼近女方的下身私處，當時至少有一名途人經過。

一對六旬男女事後承認是片中人。女被告今自行求情稱知道做錯，求法庭給次機會，男被告有律師代表，表示沒補充求情。經調查後，兩名被告在同月31日分別被捕。雙方均在警誡下承認是片中人，並指出因為飲了酒而犯案。

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