我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰說川普沒邀他訪中國？記者直擊黃仁勳登上空軍一號

坎城影展／鞏俐中文喊「開幕」掀開潮 同台女星珍芳達

想做港特首？鄧炳強秒答：愛當《寒戰1994》開閘警

香港新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港保安局局長鄧炳強。（中通社）
香港保安局局長鄧炳強。（中通社）

鄧炳強在反修例事件後，由警務處處長「一哥」晉升為保安局局長，當時被政界看高一線可更上一層樓。鄧炳強在12日播出的商台節目《又係時候同一天講再見》中，被問到如果在電影《寒戰1994》選一個角色來做，「會想做警務處長還是特首？」他一秒即答「兩個都不喜歡，最想做警局門口負責開閘、出鏡三秒鐘的警察，被主持人調侃指他沒正面回應。

香港01報導，鄧炳強在節目中談及保安局為反修例被捕者而設的「正向引導」計畫，參加後可以免被檢控。鄧炳強指歡迎任何人參加，「有病就醫病，無病就強身健體」，又提到現實的考慮是當局已起訴最嚴重的個案，若被捕者拒絕參與，如日後找到新證據可能會被檢控。對於外界認為歌手張敬軒參與「正向引導」計畫導師，與原本不能出演英皇25周年演唱會有關，他形容屬「一般揣測」，影響檔期的原因有很多，不應將兩件事掛勾。

據報導，鄧炳強擔任嘉賓的節目12日起一連三集播出，他還將分享基層經歷和34年警務生涯。早年經歷方面，談及年輕時曾拍攝電影《開心鬼》與《聖誕快樂》，鄧炳強笑稱只是「跑龍套」，因出身草根家庭，家人只能負擔學費，零用錢需靠自己賺取，經介紹加入電影圈成為特約演員。不過他自嘲「樣貌普通，又不會唱歌跳舞，就不要做明星夢啦！」

鄧炳強指當年立志做警察，是因為看了劉德華主演的警匪劇《獵鷹》，加上自小居於西營盤，很多機會接觸警察，又說自己會考成績不俗，升讀預科時特意轉到聖士提反女校，成為「女校男生」，透露曾因在走廊沒有讓老師先行而被訓話15分鐘。他坦言當時感到不忿，但後來明白到做人要有規矩身份認同傳統，對他日後擔任警察影響深遠。

鄧炳強說當年投身警隊來的第一個崗位，是在灣仔警署擔任「堂幫」（報案室警員），主要為外籍人士錄取口供；34年警務生涯中，他指最深刻的崗位是情報科，曾參與處理1980年代「香港三大賊王」之一張子強的綁架案，又說電影《無間道》的情節部分真實，但有系統地派臥底入警隊，「我就不覺得有」，因為警隊設有品格審查等多項嚴格檢查。

香港

上一則

穿完就退Miu Miu、YSL拉黑杭州街道 不堪輿論後解封

下一則

川普將抵北京 天壇公園臨時關閉、有商場明暫停營業

延伸閱讀

警隊出身謝振中掌香港新聞處 首次非政務官出任引關注

警隊出身謝振中掌香港新聞處 首次非政務官出任引關注
戲迷狂敲碗續作 梁樂民曝：「寒戰1995」己經在剪接了

戲迷狂敲碗續作 梁樂民曝：「寒戰1995」己經在剪接了
吳彥祖黑化回歸「寒戰1994」入魂冷血反派掀熱議

吳彥祖黑化回歸「寒戰1994」入魂冷血反派掀熱議
周潤發70歲喊拍到100歲 狂模仿郭富城笑翻全場 影帝合體掀高潮

周潤發70歲喊拍到100歲 狂模仿郭富城笑翻全場 影帝合體掀高潮

熱門新聞

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30
中國男子赴美發現路邊全是木頭電線桿，當場發出感慨。（視頻截圖）

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

2026-05-05 06:30
2026年美加墨世界盃將於開踢，央視和國際足聯的世界盃轉播權價格仍談不攏。圖為巴西多家批發店已經上架看球裝備。(中新社)

世界盃轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

2026-05-06 22:08
遊客出事前，曾驚呼繩子沒拴緊。(取材自微博)

四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

2026-05-05 20:39
中國遙感測繪領域的頂尖專家、武漢大學教授柯濤日前去世，年僅48歲。除了柯濤，近年來有多名中國頂尖科學家密集死亡，死因引發中國網友揣測。 （取材自京報網）

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

2026-05-11 06:30

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家

外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關