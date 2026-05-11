我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

川普訪中企業團名單出爐 未見黃仁勳、馬斯克上榜

遊港聘內地陪拍打卡屬非法雇傭 郊野挖海膽、爬樹也違法

香港新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
遊港旅客若在郊野公園、海岸保護區等做出攀爬樹枝拍照等破壞生態行為，定罪最高可判處...
遊港旅客若在郊野公園、海岸保護區等做出攀爬樹枝拍照等破壞生態行為，定罪最高可判處罰款2萬5000港元及監禁1年；圖為香港紫羅蘭山。(中通社)

香港除了新興的生態遊外，大多數內地旅客仍然會到傳統景點「打卡」拍照。內地「陪拍」是一種常見商業行為，惟須留意聘請內地陪拍一同遊港，屬於違法行為。旅客亦需注意安全，不應到馬路上等存在安全隱患的地帶進行打卡，避免得不償失。

大公報報導，根據香港法例，所有旅客在未獲入境處批准前，均不得在港從事任何有薪或無薪的雇傭工作，開辦或參與任何業務。違例者一經定罪，最高可被判罰款5萬元（港幣，下同，約6387美元）及監禁2年。而任何人士如雇用不合法受雇人士，亦屬違法，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。

每逢節假日，堅尼地城、尖沙咀、中環、旺角等地都會吸引大批遊客觀光，當中許多人精心打扮，在維港旁、摩天輪下、旺角警署門口等熱門打卡地點，擺出各種姿勢，由隨行的朋友按下相機快門，記錄美好旅程。

在內地，不少人在旅途中選擇聘請「陪拍」隨行，即透過收取費用為客戶提供造型指導、攝影攝像、圖片後期處理等服務的雇傭行為，拍出亮麗的照片。然而有旅客或因不清楚香港法例規定禁止非法雇傭行為，計畫到港遊玩期間聘請陪拍隨行，容易誤墜法網。

入境處提醒訪港的旅客，為免觀光旅程蒙上犯法的陰影，要留意陪拍服務若涉及聘請非本地居民，即屬違反香港法律的行為，不單止提供服務的人會負上刑責，雇用及購買服務亦可能惹上官非。

西環科士街與爹核士街交界的百年石牆樹，近年亦成為遊客打卡熱點。日前有旅客為「出片」，蹲在馬路邊拍照，結果被一輛右轉的士撞倒，場面驚心。

此外，生態遊近年愈來愈流行，不少內地旅客到香港郊野遊山玩水。惟香港不少熱門郊遊路線涉及郊野公園、海岸保護區等受法律保護的範疇，旅客在郊遊時若做出亂丟垃圾、在海邊挖掘海螺海膽、攀爬樹枝拍照等破壞生態環境的行為，隨時誤觸法網，一經定罪，最高可被判處罰款2萬5000元及監禁一年。

有旅遊學者建議，除了對郊野景點實施預約制管理人流外，有關部門還應完善旅遊配套設施，並透過各種渠道加強對旅客宣傳，避免遊人在不知情的情況下被罰。

此外，全港禁止餵飼野生動物和野鴿，非法餵飼可被定額罰款5000元，若經檢控定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁一年。

香港 觀光

上一則

薄瓜瓜母親節曬照 再為谷開來喊冤

延伸閱讀

電子煙禁售、禁吸、禁持 港最嚴禁令上路「遊客不豁免」

電子煙禁售、禁吸、禁持 港最嚴禁令上路「遊客不豁免」
香港12歲男童企圖製造炸彈被捕

香港12歲男童企圖製造炸彈被捕
陸「五一」黃金周 業者估800多個陸客團遊香港

陸「五一」黃金周 業者估800多個陸客團遊香港
英外交部召見中國大使 表明不容忍主權侵犯行為

英外交部召見中國大使 表明不容忍主權侵犯行為

熱門新聞

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30
中國男子赴美發現路邊全是木頭電線桿，當場發出感慨。（視頻截圖）

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

2026-05-05 06:30
2026年美加墨世界盃將於開踢，央視和國際足聯的世界盃轉播權價格仍談不攏。圖為巴西多家批發店已經上架看球裝備。(中新社)

世界盃轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

2026-05-06 22:08
女子半夜接到過世親人的來電，卻意外揭發多起刑事案件；示意圖。 （取材自紅網）

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

2026-05-04 09:30
遊客出事前，曾驚呼繩子沒拴緊。(取材自微博)

四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

2026-05-05 20:39

超人氣

更多 >
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？
瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」