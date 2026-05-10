偉大的母親…照顧腦癱兒 港跨境婦17年不曾言棄

香港示意圖。(圖：shutterstock)

一場疑似醫療事故粉碎一切，么子出生後三天便證實感染乙型鏈球菌，併發腦膜炎引致腦癱及四肢殘障，自此她與丈夫踏上了漫長而艱辛的跨境訴訟路，以血淚撼動香港 醫委會的高牆。沒有宏大願景，也沒有望子成龍的奢想，「雙非」母親彭紅英說：「作為一個普通母親，我只希望他是一個健康正常的孩子。」

文匯報報導，17年來，彭紅英及丈夫的生活只有兩件事，為兒子求醫，以及打官司。他們本來是深圳一對平凡不過的夫婦，已育有一子一女，這種歲月靜好的生活於2009年夫婦倆決定來港，在香港浸會醫院誕下么兒黎遠建後徹底改變。

在黎遠建出生後第三天，因感染乙型鏈球菌引發腦膜炎，導致腦癱及四肢殘障，這個噩耗對於彭紅英及丈夫而言，恍如晴天霹靂，彭紅英說：「小兒子出生時很健康。後來醫生帶我們去看孩子時，發現他一度沒有了呼吸，正在搶救。當時好慌張，從來沒有想過自己的孩子會變成這樣，尤其是之前兩胎都很健康。」

為了挽救兒子的健康，兩夫婦的足跡踏遍大江南北。只要聽聞哪座省市有名醫，便毫不猶豫地帶着年幼的遠建遷徙。彭紅英最難忘的，是遠建出生頭一年的那段孤獨歲月。當時丈夫公務纏身，她只能獨自揹著襁褓中的兒子每星期來香港接受物理治療、職業治療，有時每星期穿梭兩地數次。

這份堅持，一走就是十多年。夫婦倆穿州過省，只為尋求一線生機。從正統的中西醫到民間針灸、草藥泡澡，即便機會渺茫，他們也幾乎試遍了所有可能。然而，隨著遠建長大成人，體重與身形的增加讓昔日的抱背求醫變得舉步艱難。2019年後，他們決定遷回深圳，聘請治療師上門康復訓練。直到2024年，夫婦倆做了一個重要的決定：送遠建回香港特殊學校就讀。彭紅英感慨道：「遠建從小到大沒有體驗過集體生活，學校內有很多殘障兒童上學，他可以體驗集體生活。」

在外人眼中始終堅強的彭紅英，每當談及兒子的健康，她那平穩的聲線不由自主地輕微顫抖：「他現在無法行動，亦不能說話，肢體功能就像三個月大嬰兒一樣，手拿不起物品，脖子也沒力氣，撐不起來，也不能坐。」她形容兒子的身體像被囚禁在殘障軀殼裡﹐但靈魂仍十分清醒，想法、心思與普通青年無異，只是無法表達。

這宗事件爭議多年、波折重重，終於迎來審訊。彭紅英與丈夫依然挺直腰桿，扛住壓力，只為在法律的殿堂上，還兒子一個遲來的公道。