香港2500萬美元獲世界盃轉播權 內地轟FIFA開價3億美元歧視

在休士頓體育場，工人們8日正在鋪設新比賽場地的第一層草皮，為即將到來的2026年國際足總世界盃足球賽做準備。（美聯社）

內地官媒央視與國際足球總會（FIFA）迄今談不攏中國內地地區世足賽轉播權價碼，據報導，FIFA開價2.5至3億美元天價，但電訊盈科公司傳出只花2500萬美元拿下香港 獨家轉播權，8日引發內地網友一面倒轟FIFA歧視 內地，呼籲央視堅決拒買。

2026年世界盃 足球賽即將在6月11日開幕，央視與FIFA談判轉播權價碼迄今仍陷僵局，內地恐將看不到世足賽直播。

北京日報6日披露，FIFA最初給央視的開價達2.5億至3億美元，而央視的預算可能僅在6000萬至8000萬美元左右，即經過多輪協商，FIFA報價降至約1.2至1.5億美元，雙方仍存在明顯價格落差，最終未能達成協議。

界面新聞等多家陸媒8日報導，FIFA官網顯示，香港電訊盈科公司旗下Now TV與免費電視台Viu TV獲得世足賽香港地區獨家轉播權。據悉，電訊盈科花費約2500萬美元（約1.9萬港元）。

消息一出，立刻躍為內地社群熱搜榜第一。網友一面倒痛批FIFA讓香港低價取得轉播權，分明是歧視內地，呼籲央視堅決拒買轉播權；許多人暗示屆時「翻牆」免費看盜版轉播就好，「央視千萬別買，那我們就遍地開花」。

報導提到，過去20年，世足賽在中國大陸的轉播費從1200萬美元飆升。2010年加2014年兩屆打包才1.15億美元；2018年加2022年兩屆打包約為3億美元。

報導宣稱，除了坐地起價外，FIFA關於轉播權一直是「看人下菜碟」。報導又稱，再好看的比賽，轉播權也要回歸理性價格。這一次央視對FIFA的「掀桌子」也得到網路輿論一邊倒支持。

據五星體育報導，FIFA「祕書長級別的高管」計畫近期訪問中國大陸，世足賽版權談判或迎轉機。

報導說，談判結果將直接影響內地贊助商的核心利益。本屆世界盃內地贊助商包括萬達、聯想等4家企業累計投入逾5億美元。若中國內地沒有轉播，場邊廣告等活動將形成「重金贊助、本土失聲」尷尬局面。

FIFA 5日表示，中國大陸、印度、馬來西亞、泰國等足球重點市場的世界盃轉播權仍在招商待售。

2026年世足賽將由美國、加拿大及墨西哥聯合舉辦，揭幕戰預定6月11日在墨西哥城登場，決賽則將於7月19日在美國大都會人壽體育場舉行。本屆賽事共有16座城市承辦，總場次增至104場，較2022年卡達世足賽的64場大增，賽程也將延長至40天。