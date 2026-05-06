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警隊出身謝振中執掌香港新聞處 首次非政務官出任受矚

記者陳湘瑾／香港6日電
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警察出身的謝振中正式出任港府新聞處處長。圖為2019年9月12日，謝振中在反送中...
警察出身的謝振中正式出任港府新聞處處長。圖為2019年9月12日，謝振中在反送中運動期間召開記者會。（中新社資料照片）

警隊出身的特首辦新聞統籌專員謝振中，從6日起將執掌香港新聞處，成為香港主權移交以來該職位首度由非政務官人選出任。

據公開資料，謝振中1999年加入警隊，2015年加入警察公共關係科，曾任香港警務處警察公共關係科總警司、保安局首席助理祕書長、行政長官辦公室傳訊祕書以及新聞統籌專員。

據自由亞洲電台2019年的報導，謝振中2018年接掌警察公共關係科後遇上反修例運動，這段期間香港警方每天下午4點的例行記者會多數由他主持，因此有「4點鐘謝Sir」之稱。他在會上曾多次嘗試為外界對警方不當使用武力的爭議進行說明。

反修例運動後，謝振中在2022年被借調至保安局，出任首席助理祕書長，再升官為行政長官辦公室傳訊祕書，2024年謝振中出任新聞統籌專員，成為首位警察出身的新聞統籌專員。

當時港媒引述消息指，港府希望新任新聞統籌專員能加強港府政策對外解說，以及「說好中國故事、說好香港故事」。

香港主權移交以來，新聞處處長一直由政務官（AO）出任，這次是首次由非政務官出任。

香港01報導，針對謝振中任新職一事，全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，新聞處作為「教車師傅」，以往未必做好這個角色，基本上是當事情發生後，較被動地拿出港府的立場出來。

劉兆佳進一步表示，新聞處長現在的主要職能之一是講好香港故事，更重要的是應對「軟對抗」，特別是應對網上對港府的攻擊、虛假錯誤資訊，以及西方媒體對香港的批評與敵意相當嚴重，要處理好與他們的關係，減少對香港造成的負面影響。

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