夾娃娃「帶點賭博色彩」香港擬修例規管夾娃娃機

5月5日，香港特區政府擬修例規管夾公仔機（夾娃娃機）及彈珠機店。(中通社)

香港 特區政府擬修例規管夾公仔機（夾娃娃機）及彈珠機店。近年來，夾公仔機和彈珠機店在香港愈開愈多，部分店鋪更開在核心商圈，店租不低。海關在過去五年接獲有關夾公仔機並涉嫌違反「商品說明條例」的舉報數字，從18宗上升至171宗。

根據相關文件，香港特區政府認為，部分夾娃娃機及彈珠機涉及機率、獎品等，有成癮風險及博彩元素，理應受「賭博條例」規管，需申請有獎娛樂遊戲牌照。民政及青年事務局日前向立法會提交文件指，此類有獎娛樂遊戲應納入規管。

有立法會議員指出，發牌制度可界定經營界線，有助打擊變相賭博，但亦需平衡業界經營需要。

市民戴先生在旺角一家店鋪內，並不沉迷於抓娃娃，而是熱衷於「搖骰子」，希望能擲出相同點數，以換取「一番賞」（現多指最稀有的獎品）。他表示，這種玩法其實沒什麼操作技巧，「全靠運氣」。

在這種玩法中，骰子被放在透明盒子裡，用彈性皮筋綁在平台上。向機器投幣後，玩家可操控抓娃娃的夾子去抓盒子，從而搖動骰子，取得不同點數或花色。戴先生認同這種玩法「帶點賭博色彩」，所以每次花費限定在300港元內，用完即止。

「很多學生放學後喜歡去夾娃娃，也是幾百、幾百地花費。」市民鄭女士說，有的夾娃娃機裡夾子的力度不足，很難抓上來；也有的夾子反而會把娃娃彈回去。

觀察發現，香港夾娃娃機的夾子並非都是垂直向下的，部分會傾斜約45度。在投幣後，玩家能操作的時間往往只有5至10秒，需要有較快的反應速度和操作能力。機器裡所放的娃娃多數是熱門IP，如Chiikawa、Jellycat和拉布布等。

根據修例建議，牌照事務處將會實施一系列措施，包括施加特別發牌條件，如要求持牌夾公仔裝置顯示有關沉迷成癮的警告。參考其他亞洲地區，新加坡、南韓等地已對夾公仔機店舖的營運、操作、投幣金額、獎品價值作出規管。