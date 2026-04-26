內地客香港旺角買766美元蟲草 磨粉後竟變9120美元 店員被捕

勞動節黃金周前夕，香港海關採22日拘捕一名藥店店員，涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法銷售中藥材，違反商品說明條例。圖為海關人員在涉案藥房調查。（中通社）

香港 旺角1間藥店涉嫌以買中藥材，送同等價值中成藥作招徠，誤導1名旅客，由買6000元（港幣，下同，約766.4美元）蟲草，變成要付逾7萬1400元（約9120.8美元），1名藥店職員被捕。

綜合港媒報導，涉事藥店在旺角西洋菜南街，39歲男職員涉嫌誤導性遺漏，違反商品說明條例被捕。香港海關認定該店鋪存在誤導消費等違規行為，已設立快速行動隊處理短期留港旅客的消費投訴。

海關稱今年1月接到1名內地旅客舉報，指在涉事藥店購物時，店員稱有促銷活動，若購買蟲草，會獲同等價錢的中成藥產品。事主於是稱買約6千元蟲草，最終職員將蟲草磨成粉後，稱要收7萬1400元。

海關不良營商手法調查組督察鄭浩然稱：「受害人即時向店員提出質疑，店員此時才改口，表示剛才提及的優惠，買多少錢蟲草，就會贈送十分一價值的中成藥。大家可以見到，今次案件看似跟以往『斤變兩』、『兩變錢』的手法有所不同，但藥店其實用『買多少送多少』作為幌子，分散消費者的注意力，整個過程中，店員一直都無向受害人透露中藥材的真實價格。」

類似「磨粉後天價收費」的案例並非孤例，4月21日，香港海關暗訪發現，當地部分藥店暗藏計價陷阱，有店員甚至將計價單價從「斤」臨時改為「錢」，瞬間差價高達百倍。

當局提醒旅客，未知悉貨品總價前，切勿同意商戶將中藥材切片或磨粉。

文體旅局長羅淑佩25日表示，旅遊監管局於黃金周期間會加強巡查，打擊強迫購物及「黑的」。旅遊業界表示建立商譽不易，強迫購物「1單都嫌多」，涉事導遊應被譴責。她說，現在手機方便拍攝提供證據，旅客若懷疑旅行社或導遊強迫購物，可向旅監局投訴。