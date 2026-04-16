國家安全教育日談話 夏寶龍：有人藉宏福苑亂港

4月15日是第十一個全民國家安全教育日，當晚，由紫荊文化集團主辦、紫荊雜誌社承辦的大型主題無人機表演亮相香港。（中通社）

香港近期接連舉辦有關國安的活動，15日舉辦的「全民國家安全教育日」開幕典禮上，中國港澳辦主任夏寶龍作視訊談話，稱香港有人藉宏福苑 大火亂港。

宏福苑是香港新界大埔屋苑，去年11月26日發生5級火災，全苑共8座大廈7座起火，火災中168人死亡，79人受傷。是1948年以來香港傷亡人數最多的火災。火災後就如何追責、調查委員會的成立，一直到如何安置和補償，社會上都有不同聲音。

夏寶龍在視訊談話中稱，國家安全不是一勞永逸，要對影響香港繁榮穩定的各種風險隱患，時刻保持警惕。大埔宏福苑大火後，一些別有用心的人把災情政治化，妄圖以災亂港，香港要強化底線思維，時刻提高警惕。

他指，反中亂港分子處心積慮地伺機反撲，要警惕外部勢力插手干預的風險，又指地緣衝突對香港可能造成一定的影響，要做好充足的應對準備，並對自然災害、事故災難、網路攻擊、報復襲擊等各種風險加強防範，織密織牢全方位一體化的國家安全法。

在港府 另外舉辦的國安法律論壇上，港府律政司司長林定國認為，香港成功在於維持國際的信心，相信香港是開放、多元及包容的社會。因此香港要塑造「開放型安全」，要在開放環境中維護國家安全。重申維護國家安全條例，尊重保障人權，香港司法機關行使獨立審判權，不受任何干涉。

當晚，維港上空有以「全民國家安全教育日」為主題的無人機表演，2026架無人機先後展示萬里長城、天安門 及解放軍儀仗隊等圖案，吸引不少市民舉機留影。表演歷時約15分鐘、共有兩節，最後以「國安家好」4字結束。

4月15日是第十一個全民國家安全教育日，當晚，由紫荊文化集團主辦、紫荊雜誌社承辦的大型主題無人機表演亮相香港。 （新華社）