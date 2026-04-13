我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆美：準備懷念低油價 彭博推估：衝170美元

全紅嬋遭霸凌 分析：飯圈文化只是表象

鄭雷82歲逝 邵氏五虎將又少1人 「神鵰」裘千仞成絕響

記者陳穎／香港13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港資深演員鄭雷驚傳過世，享壽82歲。（取材自微博）
香港資深演員鄭雷驚傳過世，享壽82歲。（取材自微博）

香港演藝圈再傳噩耗，資深演員鄭雷（原名鄭鴻榮）已於3月25日辭世，享壽82歲。家屬近日證實消息，並透露他走得安詳。鄭雷活躍影視圈數十年，曾演出多部經典武俠作品，是不少觀眾心中難以取代的熟面孔，如今辭世也讓人不勝感慨。

根據港媒「香港01」報導，家屬已於12日在香港殯儀館設靈，並預定於13日進行辭靈儀式後火化。回顧他的演藝生涯，鄭雷早年從健美選手起家，因體格健壯、動作俐落，被名導張徹相中進入影壇，並與王羽（2022年逝）、羅烈（2002年逝）、張翼及解元並列「邵氏五虎將」，在武俠電影盛行年代占有一席之地。之後他轉往電視圈發展，在不同電視台累積作品，逐步奠定實力派演員形象。

進入TVB後，鄭雷多半以配角身分活躍，卻屢屢留下深刻印象。其中在古天樂主演的「神鵰俠侶」中，他詮釋的「裘千仞」性格陰鬱、層次豐富，演技備受肯定；此外，他也參與「笑傲江湖」、「天龍八部」等經典武俠劇演出，陪伴無數觀眾成長。

而在麗的電視時期，鄭雷的表現同樣出色，於「大俠霍元甲」飾演「趙星顯」，以及在「陳真」中飾演反派佐藤霸川，不過遺憾的是，今年初，飾演「陳真」的梁小龍剛因心臟衰竭病逝，如今戲中對手「佐藤」亦離去，令不少影迷感嘆一個時代的終結。

淡出螢光幕後，鄭雷近年行事低調，鮮少公開露面，兩年前甚至曾被誤傳死訊。如今消息證實，讓不少影迷感到惋惜。據悉，其靈堂布置簡樸，現場擺放年輕時的健美照片供親友追思，後事由家人低調處理。

王羽 香港

上一則

律政司長：香港追求「開放型安全」不是「絕對安全」

下一則

賭王「最能幫忙的女兒」何超蕸60歲逝 終身未婚貢獻家族事業

延伸閱讀

賭王「最能幫忙的女兒」何超蕸離世 傳乳癌復發 一生未婚未育

賭王「最能幫忙的女兒」何超蕸離世 傳乳癌復發 一生未婚未育
娛樂／喜劇、文藝電影到夜王… 鄭秀文「港女」映照時代

娛樂／喜劇、文藝電影到夜王… 鄭秀文「港女」映照時代
77歲潘迎紫狀態逆天 罕見同框73歲趙雅芝 「兩人都是少女」

77歲潘迎紫狀態逆天 罕見同框73歲趙雅芝 「兩人都是少女」
「蝙蝠俠」87歲男星驚傳驟逝 名導諾蘭痛失至親

「蝙蝠俠」87歲男星驚傳驟逝 名導諾蘭痛失至親

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30

超人氣

更多 >
3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光
楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人
賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲
禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果
川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的