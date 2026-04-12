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亞洲最富有家族在印度 香港新鴻基地產郭家排第2

編譯葉亭均／綜合外電
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圖為新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯。（中通社）
圖為新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯。（中通社）

彭博資訊公布「2026年亞洲前20大最富有家族」名單，整體財富比去年大增16%至達到6,470億美元，其中部分因素反映產業受惠AI浪潮，以及香港房地產市場景氣回升。台灣唯一上榜家族為國泰人壽創辦人蔡氏兄弟家族，以擁有343億美元資產，穩坐亞洲第六富有家族。

在排行榜的前10大最富有家族中，來自印度、香港的家族各占五個，泰國有三個、南韓占兩個，其餘五個分別來自台灣、中國、印尼、馬來西亞與新加坡

彭博報導指出，AI熱潮帶動亞洲最富有的家族王朝更加富裕。在整個亞洲，這些由家族掌控的企業帝國獲利的方式，並非是直接打造AI本身，而是提供其核心支撐，包括金屬、晶片與基礎設施等。這凸顯出這波AI熱潮不僅創造新富豪，也正在重塑既有財富格局。

根據彭博的最新排名，亞洲最富有10大家族之首依然是印度信實工業（Reliance Industries）的安巴尼（Ambani）家族，總資產額高達897億美元。

排名第二的是香港新鴻基地產的郭家，資產達502億美元，排名較去年的第五名大幅攀升。

第三名是南韓三星集團李在鎔家族，資產455億美元，反映三星電子股價在過去一年來飆漲超過250%e並頻創新高，是AI浪潮的最大受惠業者之一。

第四名是泰國卜蜂集團謝國民的謝家，資產 448億美元。

第五名是中國大陸山東魏橋創業集團的張家，該家族有「世界鋁王」和「山東首富家族」稱號，資產447億美元，這是一家綜合企業公司，業務涵蓋基本金屬、高端鋁業、紡織、印染、家紡、熱電。該公司股價去年上漲近200%，因投資人看好AI基礎設施重要材料鋁的前景。

第六名為國泰人壽創辦人蔡氏兄弟家族，以擁有343億美元、新台幣約1.09兆資產，穩坐亞洲第六富有家族，且資產較去年公布的309億美元又成長11%。彭博報導說，蔡家在分家後，分為國泰蔡家與富邦蔡家，成為台灣兩大重量級金融控股公司，業務也擴及房地產與電信業。

至於第七到十名則為泰國TCP集團的許書標家族，已故的許書標是泰籍華裔企業家，紅牛能量飲料的創辦人，第八名為印尼菸草業者針記（PT Djarum）與Bank Central Asia的哈托諾家族（Hartono Family／黃氏家族）。

第九名為印度工程與建設集團Shapoorji pallonji的米斯垂（Mistry）家族。已故的創辦人帕朗吉・米斯垂是一位出生於印度的愛爾蘭商人。第十名是印度OP金德爾集團（OP Jindal Group）的金德爾（Jindal）家族。

在AI領域的投資布局，加上香港房地產市場的反彈，使亞洲前20大富豪家族的總財富增加16%，達到6,470億美元，這不僅是自2019年彭博億萬富豪指數首次編制亞洲家族富豪榜單以來的最高總額，也是年度最大增幅，即便在美伊衝突震盪市場、全球股市進入修正之際亦然。

新加坡IMD商學院教授提勒曼表示，如今「各國政府正變得更加民族主義」，「他們希望資料中心與生產能力設在本國境內，而這些家族正好處於有利位置。」

文中提及的這些家族拒絕或沒有回覆置評請求。

南韓 新加坡 泰國

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