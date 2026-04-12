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賭王「最能幫忙的女兒」何超蕸離世 傳乳癌復發 一生未婚未育

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賭王「最能幫忙的女兒」何超蕸離世 傳乳癌復發 一生未婚未育

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已故澳門賭王何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女何超蕸驚傳過世。(取材自微博)
已故澳門賭王何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女何超蕸驚傳過世。(取材自微博)

已故澳門賭王何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女、信德集團執行董事何超蕸，12日傳出辭世，享年約60歲。信德集團已發布公告證實噩耗，並表示她離世時家人皆陪伴在側，消息曝光後震驚各界。

根據港媒報導，家屬隨後由姊姊何超瓊、何超鳳，以及妹妹何超儀、弟弟何猷龍聯合發出訃聞，悲痛表示：「我們最親愛的妹妹何超蕸於2026年4月12日安詳辭世，臨終前家人一直陪伴在身邊，感謝各界慰問與關心，在此沉痛時刻祈請理解與包容。」字句間滿是哀思與不捨。

何超蕸的家人通告中表示臨終前家人一直陪伴她身邊，安詳辭世，但未提及死因。有報導指何超蕸多年來受乳癌困擾，最終不敵病魔。

身為何鴻燊二房三女，何超蕸排行第三，個性低調穩重，鮮少出現在娛樂版面，一生未婚也未育，長期專注於企業經營與公共事務，曾獲賭王讚她是「最能幫忙的女兒」。她畢業於美國佩珀代因大學，主修傳播與心理學，畢業後加入信德集團，主要負責物業管理、零售及企業公關等業務。

何超蕸最後公開「亮相」是去年11月，以香港遼寧社團總會創會會長拍片呼籲市民在立法會換屆選舉中投票。短片中何超蕸精神不俗，突傳死訊令人震驚。

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