賭王「最能幫忙的女兒」何超蕸離世 傳乳癌復發 一生未婚未育

已故澳門賭王何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女何超蕸驚傳過世。(取材自微博)

已故澳門 賭王何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女、信德集團執行董事何超蕸，12日傳出辭世，享年約60歲。信德集團已發布公告證實噩耗，並表示她離世時家人皆陪伴在側，消息曝光後震驚各界。

根據港媒報導，家屬隨後由姊姊何超瓊、何超鳳，以及妹妹何超儀、弟弟何猷龍聯合發出訃聞，悲痛表示：「我們最親愛的妹妹何超蕸於2026年4月12日安詳辭世，臨終前家人一直陪伴在身邊，感謝各界慰問與關心，在此沉痛時刻祈請理解與包容。」字句間滿是哀思與不捨。

何超蕸的家人通告中表示臨終前家人一直陪伴她身邊，安詳辭世，但未提及死因。有報導指何超蕸多年來受乳癌困擾，最終不敵病魔。

身為何鴻燊二房三女，何超蕸排行第三，個性低調穩重，鮮少出現在娛樂版面，一生未婚也未育，長期專注於企業經營與公共事務，曾獲賭王讚她是「最能幫忙的女兒」。她畢業於美國佩珀代因大學，主修傳播與心理學，畢業後加入信德集團，主要負責物業管理、零售及企業公關等業務。

何超蕸最後公開「亮相」是去年11月，以香港 遼寧社團總會創會會長拍片呼籲市民在立法會換屆選舉中投票。短片中何超蕸精神不俗，突傳死訊令人震驚。