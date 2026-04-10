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港DSE文憑試5.8萬考生 中文試卷問「AI可否取代作家」

香港新聞組／香港10日電
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2026中學文憑考試（DSE）首個核心科中文科9日開考，總報考人數5萬8576人，按年增加近5%。今年考試結合不少當今社會熱門話題，其中閱讀卷選用一篇有關《當機器人成立作家協會》節錄，探討人工智能AI可否取代作家的文學創作這論題，考問對作者論說手法的理解。

綜合大公、文匯報報導，今屆DSE共逾5.8萬考生報考，較上屆多2800人，按年增加近5%。寫作卷必答部分則要求考生評論學校小賣部全面使用電子支付，而選答題包括「談說話」的議論文，以及就甜點帶來的意義，和大自然生命光芒抒發感受或見解。有考生認為考卷難度尚可，有人則因時間不足或基礎薄弱而感吃力。有中文教師稱寫作卷難度高、選材受限，「談說話」最能發揮。

中文科閱讀卷依據《論仁、論孝、論君子》、《念奴嬌·赤壁懷古》和《出師表》三篇指定文言篇章，以及三組課外閱讀考材，包括內地作家韓少功散文的《當機器人成立作家協會》、浸大中文系教授葛亮的《聲音》和三則《世說新語》文言短文設問。寫作卷則分為必答的資料整理與寫作任務，及三選一的命題寫作。

有考生表示，對寫作卷題目印象較深，特別是當中有關甜品以及寫大自然生命風光的主題。對於考試難度，則形容「還可以，比前兩年考試輕鬆一點」，又認為今年作文題材廣泛發揮空間較大。

另有考生覺得閱讀卷中的文言文課外篇章最難，「文言文有三則，第三則好多同學都不太看得懂，難度很高」， 又提到寫作卷實用文部分有關電子支付的題目超出預期，「外面補習老師很多都預計專題文章是熱門，但最後考評論文章，好多考生可能受影響。」

中華基金會中學中文科副主任黃家偉表示，今年DSE中文科整體難度與往年相若，各部分考查要求保持一貫穩定性。他認為這次議論文的題目明顯較為簡單，而考生可充分運用素材展開論述，並強調寫作須緊貼最新資訊與時事素材。

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