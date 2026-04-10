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世足高仿球衣 港海關在新界拆貨場檢獲萬件 險流入美洲

香港新聞組／香港10日電
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香港海關近期發現跨境轉運及供應香港的冒牌物品活動趨活躍，在位置較偏僻的新界拆貨場，不法分子經常於清晨開工及趕在午前完成處理冒牌貨。海關於3月9日至27日展開代號「破曉」的特別執法行動，共偵破37宗案件，檢獲約11萬件冒牌物品，估計市值約6400萬港元（約817萬美元），當中包括一萬件印有今年6月世界盃決賽周參賽足球隊隊徽及相關款式的懷疑冒牌球衣，全部寄往美洲地區，總值約400萬港元，行動中共拘捕三人涉嫌違反《商品說明條例》。

綜合大公、文匯報報導，海關今次檢獲的冒牌物品，包括名牌手表、手袋、衣物鞋履等，當中球衣的仿真度頗高，形容一些款式推出市面不久，冒牌物品已「抄到好足」；涉案名表差不多與正貨一樣，零售價約為正貨的十分之一。海關發現檢獲的香水及化妝品主要在網上銷售，部分檢獲物品造工質素參差。初步調查未有跡象顯示這些冒牌物品流入香港市場，但現階段仍不排除此可能性。

其次是不法分子趁大型足球賽事舉辦期間，為應付當地球迷龐大需求，將冒牌球衣轉運到有關地區。今次行動成功阻止這批冒牌球衣流入當地市場。另外，相比以往轉口冒牌物品大部分送往歐美地區，今次檢獲物品，有接近一半轉運到南美及非洲等地區。轉運到上述地區的物品種類亦由以往的衣服、鞋履、手袋等相對低價值物品，轉為手表、手機及其他電子產品等高價值物品。

海關呼籲香港物流業界應對客戶的貨物提高警覺，如果懷疑所處理的貨物涉及侵權行為，可向海關作出舉報。海關將繼續留意物流業最新發展，加強透過情報分析採取執法行動，嚴厲打擊不同層面的侵權行為。市民如有懷疑，可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格舉報懷疑冒牌活動。

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