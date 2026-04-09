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香港連10年全球最長壽 科大募500名九旬耆老研究長壽原因

香港新聞組／香港9日電
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香港科大將招募500位年滿90歲的香港華人健康長者，深入探討健康長壽關鍵因素；圖...
香港科大將招募500位年滿90歲的香港華人健康長者，深入探討健康長壽關鍵因素；圖為長者在油麻地地鐵站出口觀賞貓壁畫。（中通社）

香港連續10年蟬聯全球最長壽地區，根據港府統計，男性與女性的平均預期壽命分別是82.8歲與88.4歲。香港科技大學展開計畫招募500名香港年滿90歲的長者，透過免費血液檢測、身體檢查及問卷調查，了解長者的遺傳基因及生活習慣等。科大校長葉玉如表示，會用研究結果建立長壽華人的生物樣本數據庫，為臨床醫學研究建立基礎。

明報報導，科技大學近日展開「科大華人健康長壽研究」，研究正招募500名90歲或以上且有知情同意能力的香港華人長者。計畫將為參與者提供免費血液檢查和基本健康檢查，並透過問卷蒐集生活習慣等資料綜合分析。

據報導，葉玉如稱，計畫旨在識別健康長壽有關因素，為制訂個人健康管理方案提供科學依據；尤其希望找出華人長壽相關遺傳基因，建立專屬長壽華人的生物樣本數據庫，推動臨床醫學研究和藥物開發。

報導稱，科大生命科學部研究助理教授王曉怡指出，香港人平均預期壽命達100歲的機率為全球最高，預期12.8%女性和4.4%男性活到100歲，香港2021年已有逾10萬名過百歲長者，預計今年數字會再上升，為應對人口老化，必要了解如何達至健康地長壽。她稱現時有關研究多從西方群組取樣且僅涉單一因素，華人健康長壽背後的生物機制有待探討。

王曉怡引述研究稱，長壽者通常帶有長壽基因且家人亦同樣長壽，常見與年老疾病的多基因風險評分亦較低，而不吸菸、規律運動和飲食多樣也是長壽者的特徵，該類生活習慣屬「可改變因素」。

報導指出，王曉怡表示，計畫現時針對香港長者，但若未來有更多研究數據，或有不同大灣區團體有興趣參與，亦希望拓展計畫至更廣泛地區。

據報導，研究團隊成員包括生物學家、臨床醫生、工程師、臨床科學家及人工智能專家。研究團隊將利用人工智能（AI）模型分析所得資料，王曉怡稱，計畫未來可利用血液及其他評估，估計每個人長壽的機率及患不同疾病的風險，並就此詳細評估和建議。計畫將分兩階段，首兩年招募長者研究，後三年則會展開深入數據分析。

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