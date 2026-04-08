香港6日連假零售淡靜 淨流出223萬人次 餐飲生意跌2成

4月7日是復活節清明假期最後一天，離港市民陸續返家，香港入境處預計當天約有67.1萬人次入境；圖為西九龍高鐵站。(中通社)

復活節 連清明節長假期7日結束，截至7日晚9時，五天假期連假期前夕（4月2至7日）共錄得375萬出入境人次，其中港人出境約299萬人次，入境旅客約76萬人次，即「淨流出」人次近223萬。立法會批發及零售界議員邵家輝稱今個假期業界生意淡靜，形容「這個是數學問題（指訪客量未能填補港人外遊量）」。有飲食業人士亦指其間生意額較平日跌兩成，並預計五一假期市道續受港人離境影響；但酒店業界表現不錯，不少酒店入住率百分百。

明報報導，入境處數字顯示，復活節前夕至7日晚9時，六天期間各口岸累積近299萬人次港人出境，有76.3萬人次旅客入境，包括54.9萬內地客及21.3萬海外客。與去年五天（假期前夕連四日假）數字比較，今年日均港人出境人次為49.8萬，日均旅客入境人次12.7萬，比去年分別升1%和2.8%。

近年港人假期外遊或北上情況普遍，計及今年六天港人出境與旅客入境差距，港人離境「淨流出」人次約222.7萬，而去年五天港人淨流出人次為184.8萬。

香港 餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年復活假期飲食業生意額較平日下降25%，但與去年的35%跌幅比較有改善，料因今年復活節假與內地清明節假重疊，帶動遊客增加。他預料五一黃金周假期將續受港人離境影響，飲食業生意額仍會跌。

零售業方面，邵家輝回覆稱復活節假期對零售業而言一向屬淡季，業界對此已有心理準備。不過他提到零售業總銷貨價值連升10個月，可見已「站穩陣腳」，稱業界對黃金周亦有期望。他呼籲旅發局繼續宣傳，吸引更多亞洲客，尤其高消費群。

相較飲食零售業界，酒店業界則見曙光，香港餐旅業協會主席梁熙7日表示，假期期間酒店房價比去年同期升約15%至20%，且大部分酒店入住率已滿，表現勝去年復活節假。

此外，據文匯報報導，海內外旅客的訪港模式漸轉變，各類展覽成為旅客行程重點之一，7日結束的「香港國際試食節暨優質食品博覽2026」就湧現不少旅客嘗鮮。有深圳旅客表示，香港幾乎每月都舉辦不同類型、各具特色的展覽活動，是香港極具吸引力的旅遊特色。另有東莞旅客被展區內的長洲美食文化區深深吸引，並計畫下月底再次訪港，親身體驗長洲太平清醮的節慶氣氛。

國際試食節主辦方指出，五天展期錄得逾27萬人次入場，按年增長近一成；現場營業額突破7000萬港元，較去年增長逾一成半，雙雙刷新歷屆紀錄。