香港「小棋聖盃」逾800學生同場競技 圍棋組最踴躍

棋文化傳承逾2500年，是中國傳統文化的結晶與瑰寶。為讓新生代感受中華民族數千年文化哲思，中國香港 棋院和兒童學習能力及心智發展協會主辦第15屆「小棋聖盃」香港學界棋藝大賽，吸引來自香港數百間大專、中學、小學及幼兒園，逾800名學生棋手同場競技，7日在香港科學園舉行頒獎禮。有獲獎學生表示，棋藝不但讓他們學會專注和堅持，也明白面對勝負時不應輕易放棄，更可藉比賽吸收經驗、廣結棋友，體現學界棋藝比賽「以棋育人」的意義。

文匯報報導，這次賽事項目涵蓋圍棋、中國象棋及國際象棋（西洋棋），分多日、多地舉行，組別覆蓋幼兒組至大專組別。其中，以圍棋組參賽反應最為踴躍，同時設有「最佳女棋手」獎項。高中及大專組已於4月5日至6日在香港棋藝青訓學院率先完成；幼兒組、小學組及初中組賽事則於7日移師香港科學園舉行。比賽現場氣氛熱烈，數百張棋盤整齊排列，參賽者雖年紀尚輕，落子卻見沉穩。

奪得國際象棋最佳女棋手金獎的嘉諾撒聖心學校五年級學生陳曉盈表示，她在學習國際象棋的過程中，領悟了不輕言放棄的堅韌精神。面對挫折時，她會鼓勵自己，即使這次未盡如人意，也可留待下次繼續努力，小小年紀已顯露棋士風骨。今次是她第二次參賽，過程中遇到一些較強的對手，具一定挑戰性，能夠獲得「最佳女棋手」獎項，對她是莫大鼓勵。

喇沙小學一年級學生霍梓燊奪得國際象棋初小A組冠軍。談及學棋啟蒙，他表示最初是因覺得國際象棋棋子造型可愛而萌生興趣，接觸後便愈發喜愛。霍梓燊的媽媽亦觀察到兒子學習國際象棋後做事更為專注，認同學習國際象棋有助提升孩子的專注力。今屆是霍梓燊第三次參加該項比賽，亦是首次奪冠，他感到「十分開心」。

在圍棋項目奪中小A組冠軍的駱泓曦自小學一年級開始學習圍棋，今年升讀四年級的他每年均有參賽，主要希望吸收更多經驗，並藉此結識更多朋友、互相交流，今次首次奪冠，令他十分興奮。他認為，圍棋不僅有助放鬆心情，亦能提升專注力。

今次第二次奪冠的圍棋中小B組冠軍戴勛則分享，在幼兒園時因老師要求每位學生都要學習圍棋，自此愛上這項運動。他指獲獎是一種鼓勵，希望未來有更多學生參與棋藝比賽，感受箇中樂趣。