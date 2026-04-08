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受惠CEPA 內地允港片原音播放 須有普通話字幕

香港新聞組／香港8日電
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內地觀眾現時都能在家看到原汁原味的港產影視作品，始於2013年簽署的《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）補充協議十，協議規定自2014年1月1日起，「允許香港影片因劇情需要，在影片中如有方言，可以原音呈現，但須加註標準漢語（即普通話）字幕」。

明報報導，729聲工場配音導演付博文指出，雖然香港電影從1970年代開始進入內地，在八、九○年代達到高峰，但除兩廣地區外，絕大部分內地觀眾都不懂粵語，只能依賴普通話配音，「比如周星馳很多電影，國語版的影響力遠大於粵語版」。他稱這也與觀影渠道多元化有關，觀眾從過去只能在電影院、電視收看，到現在有影碟、網路等選擇，更大機會接觸到原版電影。付也曾為多部外國電影配音，與香港電影類似，原版與普通話配音同時上映是在2010年代才成為市場普遍做法。

「我從小看到的香港電視劇都是普通話配音。」北京市民蔡小姐說，「不是說我不想看粵語版，是一開始根本沒有。但他們的國語版製作得很好，明星都有專人去配，不會輕易更換，比如一說起歐陽震華，我腦子裏就會響起他國語配音的那個聲音，後來看到粵語版，我才知道他粵語的聲音是這樣。」她的好友朱小姐亦有類似經歷，她說：「我們也知道粵語版翻譯成國語，會有些『梗』（gag）翻不出來，但那些梗本來也是在大灣區生活過的人才懂，我們理解不了，也就不覺得有什麼『損失』。」

中國傳媒大學教授索亞斌在央視電視頻道點評《夜王》時稱，他是東北人，特意選看粵語版，「粵語中會有一些非常形象的說法，『我要交個水費先』，但其實他說的是『我要先去上個廁所』」。他指現時電影字幕經過普通話調整，如果能夠在字幕中忠實體現，對非粵語區觀眾可能會有更多樂趣。

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