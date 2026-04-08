港政府檔案保存無「法」管 學者嘆欠專業教育難掀關注

香港 大學檔案館及特藏部主管林建勳稱，坊間不少人對「存檔（archive）」工作有誤解，甚至將檔案管理員（archivist）與收藏家混為一談，稱前者需按照嚴格的規定和程序，管理檔案整個「生命周期」。對於香港目前仍未有《檔案法》規管政府檔案管理，他認為源於本地欠缺專業教育，致公眾保護檔案的意識薄弱，難掀社會關注。

明報報導，港大檔案館及特藏部均設於港大圖書館，林建勳表示，檔案館收集與港大相關的紀錄，包括大學的決策文件、歷史文物，以及知名校友的個人資料等；特藏館的藏品則未必與大學有關，會關乎其稀有程度、研究和市場價值，以及與現有藏品的關聯，以考慮是否納入收藏之列。他稱港大檔案館的藏品數量約達3000直線米（即放於貯物櫃上的檔案長度）；特藏館的手稿則逾700直線米，刊物約25萬本，均開放公眾預約在館內細閱。

據了解，館內的檔案及藏品，遠至15世紀古籍文獻，近至日占時期香港海報等。另有不少看似平凡的紙頁，卻承載港大「活生生」的校園故事，包括港大校務委員會及教務委員會的會議紀錄，顯示1975年英女王伊利沙伯二世擬到訪港大，但時任校長黃麗松留意到有報導指港大學生會發起杯葛，黃將此事通報英國王室，校方最終決定繼續按原定計畫辦活動；另有1950年代港大學生會刊物《學苑》的實體報，其「頭版」設廣告欄，接受讀者以1港元（約0.13美元）撰文40字賣廣告。

林建勳強調「archivist（檔案管理員）」非「collector（收藏家）」，相比其他機構較零碎的收集工作，港大重視檔案整個「生命周期」，包括檔案的產生、儲存、公開及使用均有嚴格規定，亦須獨具慧眼以判斷檔案的歷史意義與價值，以決定應該保存或銷毀。

現時香港仍未立法規管政府檔案管理，各政策局或部門依照政府指引，至少每兩年處置保存期屆滿的檔案一次，銷毀前要獲檔案處長批准。談到檔案法多年來斷斷續續討論仍未落實，林建勳認為是源於本地欠缺專業教育，沒有檔案學的學位課程，公眾在「沒有人教導為何要保存紀錄」的情況下，對保護檔案的意識自然薄弱，立法工作難引起關注。