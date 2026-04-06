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香港4/30起禁電子煙 隨身攜帶也違法

記者張鈺琪／香港6日電
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香港政府近日公布新階段控菸措施，自4月30日起，無論是香港市民或旅客，不得在公共場所持有電子煙煙彈、煙油、加熱煙和草本菸，即使隨身攜帶也屬違法。

綜合港媒報導，香港政府宣布「2025年控菸法例（修訂）條例」將於4月30日生效，新規適用範圍涵蓋公共場所、室內工作場所及交通工具，強調「管有」行為本身即構成違規，旨在堵塞過往僅限制使用與販售的漏洞。港府指出，此舉有助減少非法流通及使用情形，並進一步降低菸品對公共健康的影響。

在罰則方面，若在公共場所被查獲攜帶相關產品，執法人員可開出定額罰款3000元（港幣，下同，約383.2美元）；若持有數量較多，如超過5個煙彈、5毫升煙油或100支加熱煙，最高可處5萬元罰款，並可判處最長6個月監禁。若當事人拒絕配合執法，罰款亦可能提高至1萬元。

香港自2022年起已禁止另類吸菸產品的進口、製造及推廣，但當時仍允許個人攜帶未使用產品。隨著本次修法上路，「攜帶即違法」將正式納入規範，進一步強化既有禁令。

香港衛生署提醒，相關規定適用所有入境人士，並無旅客豁免。當局建議旅客入境前應主動清理隨身物品，若不慎攜帶相關產品，應在通關前於機場設置的棄置箱丟棄，以免觸法。

香港 港府

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