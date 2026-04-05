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財爺：中東陰霾下恒指成交額增 香港仍為資金避風港

記者謝守真／香港6日電
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香港財政司長陳茂波5日表示，港股首季雖受全球局勢及中東衝突影響出現回調，但交易活...
香港財政司長陳茂波5日表示，港股首季雖受全球局勢及中東衝突影響出現回調，但交易活躍，3月日均成交額較去年同期增逾8%。（取自香港財政司網站）

香港財政司司長陳茂波5日表示，盤點今年首季香港經濟情況，第一季港股雖受全球局勢及中東衝突影響出現回調，但交易活躍，3月日均成交額突破3000億元（港幣，下同，約383.2億美元），較去年同期增逾8%，可見投資者增加在香港配置資產，除了視香港為資金可靠避風港，也因內地經濟穩定增長及優質企業赴港上市，提供了大量投資機會。

陳茂波5日發表網誌寫道，2026年第一季剛過去，全球局勢仍然複雜多變，中東地區衝突的陰霾持續困擾市場情緒。受外部因素拖累，香港股市出現回調，恒生指數今年來下跌約2%，但交易活躍，首兩月日均成交額超過2600億元 ，按年升17%。

他續指，踏入3月，市況更為活躍，港股日均成交額超3000億元 ，較去年同期增加逾8%。這反映在不明朗形勢下，投資者增加在此配置資產，除了視香港為資金可靠避風港，也因內地經濟增長，以及大批企業赴港上市，為他們提供大量投資機會。

陳茂波提到，與此同時，全球在人工智慧（AI）等前沿科技的競爭進入了白熱化的階段，由核心技術的攻關、產業鏈上下游的發展，以至更廣泛應用場景的探索，都需要龐大的資金支持。相關企業和產業能否獲得暢通、穩定、持續、高效的融資至關重要。香港上市平台正在這方面發揮關鍵功能，也吸引全球資金朝這些未來產業匯集。

陳茂波說，以新股上市為例，香港今年首季IPO市場，截至3月27日集資額已超過1030億元 ，全球排行第一；連同後續融資等，籌資總規模約2370億元 。目前輪候赴港上市的申請個案已超過500宗。他認為，外部環境越不明朗，越多企業則視香港為融資與「出海」發展的重要窗口。

陳茂波表示，香港正以「金融+」策略助力內地發展新質生產力，最近再次被確認為全球三大國際金融中心之一，評分緊貼前兩位的紐約與倫敦，他認為這顯示內地經濟持續發展及國家對香港的支持，是香港國際金融中心地位的最大底氣。

在實體經濟方面，陳茂波指，今年首兩個月商品出口貨值年比上升接近3成，表現理想。零售市場亦持續回升，首兩個月零售總銷貨價值按年升11.8%，連續第十個月錄得增長，其中網上銷售年增27.5%，為零售生態注入新動力。

此外，陳茂波提及勞工市場穩定，失業率稍回落至3.8%，顯示香港第一季經濟表現部分領域已有改善。

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