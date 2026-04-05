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香港九龍東醫院聯網 5.6萬病人個資被盜 家屬憂遇電騙

香港新聞組／香港5日電
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香港醫院管理局4日表示，懷疑有病人的姓名與身分證號碼、手術內容等個人資料，在未經授權下被取走，並於第三方平台洩露，涉及九龍東醫院聯網超過5.6萬名病人，以及醫管局少量員工的姓名、職級的資料。政府相關部門高度重視事件。

大公報報導，醫管局已報警及通報個人資料私隱專員公署，要求相關第三方平台移除所有外洩資料，已即時暫停承辦商的系統維護工作。警方表示，案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進，暫時未有人被捕。

醫管局表示，恆常監察系統於3日凌晨2時許，發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走並於第三方平台洩露的個案，隨即於早上報警及通報私隱公署。外洩資料包含逾5.6萬名病人的姓名、性別、身分證號碼、醫院檔案號碼和手術內容等，涉及九龍東醫院聯網，但沒透露涉及哪間醫院。

醫管局強調非常重視網絡保安，發現事件後已嚴正檢視內部網絡系統，確認系統運作安全正常，事件不涉及網絡攻擊等因素。醫管局持續採取多項措施強化醫療系統，包括持續提升網絡安全保障、用戶安全意識等。醫管局已即時暫停承辦商的系統維護工作。

醫管局向受影響病人致歉，呼籲受影響病人提高警覺，留意個人資料會否被用作其他用途，作好個人資料保護。醫管局會盡快透過「HA Go」應用程式、郵寄及電話方式通知受影響病人，九龍東醫院聯網已設立熱線5215 7326，供病人就事件查詢。

另據明報報導，有病人組織稱事件罕見，認為醫管局有責任確保外判商能力，其他聯網亦應警惕。屬九龍東聯網的聯合醫院有病人家屬表示擔心長者被騙徒利用信息詐騙，認醫院應公開交代。她說部分長者很孤獨，若有騙徒打電話陪他們聊天，很容易誤入騙局。

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