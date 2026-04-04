香港教育局長：在港辦學 國安議題不能犧牲中國利益

香港教育局長蔡若蓮。（取材自維基百科）

香港 教育局長蔡若蓮近日接受港媒訪問時強調，在香港辦學的國際學校須守法循規，在處理國安議題上不能犧牲中國的國家利益。

香港媒體今天報導，蔡若蓮接受訪問時說，建設國際教育樞紐、打造「留學香港」品牌，離不開安全與穩定的環境。她強調，國安教育須與時並進，而學生生活也要警惕科技發展衍生的國安風險。

對於香港國安法，蔡若蓮形容為「定海神針」，並稱中國急速發展、機遇處處，畢業生考慮未來前景時，同樣追求安全穩定的發展環境。

中國教育機構新東方發布的最新報告顯示，在中國大陸留學生的意向留學目的地當中，香港今年首次超越美國。

被問到國際學校遇國安議題若與母國立場矛盾時如何處理的問題，蔡若蓮表示，國際學校在香港辦學，須尊重與遵守香港法律與規範，「這裡是我們國家的地方，所以不可以犧牲我們國家的利益，去服侍另外一個地方」。

蔡若蓮也坦言，教育與文化交流難一概而論，但若發現有不當的地方，當局會要求糾正。

香港教育局年初推出「私立學校實務守則」，規定私校須防範危害國安的行為和活動，協助學生正確認識香港國安法，並且確保教學資源不涉及危害國安內容。