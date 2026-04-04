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香江風情／交通費狂漲 擋不住港人春日小旅行

香港特派員李春
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清明復活節首日，離港的人流擠滿香港西九龍高鐵站。（香港中通社）
清明復活節首日，離港的人流擠滿香港西九龍高鐵站。（香港中通社）

香港復活節長假到臨，對香港人來說，這個假期又長又好玩，好多香港人選擇這個假期出門旅行。

今年中東戰火、交通費狂加價，都攔不住香港人出門的衝動。香港各口岸提前已有人潮湧動，昨天4月3日長假首日是香港人出境的高峰日。

香港復活節假期因何長，主因中西合壁，香港復活節假期準確名稱是復活節清明長假，即西方節日加中式節日，香港公眾假期5天，每天都有說法，4月3日起依次是耶穌受難節、受難節翌日、清明節、復活節星期一、清明節補假。如果加上「放假攻略」，五天之外再請假三天，加上之後的周末例假，就可以「請三放十」，即有長長的10天長假可享受。

香港人認為復活節長假最適合出門，一是因季節正值季春或稱暮春，花開草長，最適合觀光，所以復活節長假也成了香港旅行社最忙之時，特別是各路長線團，如米克諾斯島、聖托里尼島的希臘浪漫之旅，冰島極光追蹤之旅觀賞最後的春季極光，聽聽會動心，旅行團提早額滿。

第二個香港人出門多的因素也是時間，香港跟鄰近地方不同，財政年度4月開始，打工仔要不在這個時間被炒魷魚，先出去玩再說；要不炒了老闆魷魚，跳槽換工先出門玩。是以去機場看看，香港年輕人一早就塞滿機場大堂。

再一時間因素就是清明節。清明掃墓，香港人叫拜山。香港人要拜的「山」有的在香港，有的則在內地。

比較傳統的一族，還是會回鄉拜山，從假期開始前夜，香港西九龍高鐵站擠成人山人海可以看出。當然這春天大好時光，拜山是旅行的節目之一。

是以宗教慶期、傳統節日、家庭聚會、春日旅行等等因素加到一起，香港人年年此時都湧將出去。香港入境處預計，今次復活節假期，香港各口岸有約644萬人次，經各海、陸、空管制站進出香港，預計陸路出境高峰期為4月3日，這天出境就有約71萬人次。

當中，世界第一忙的羅湖口岸，預計復活節長節每天都有24萬人次出入。

今年復活節長假也有不利一面，除中東危機未解，與之相關的觀光節目都取消，如香港人熱心的杜拜難行了，再加燃油價格高企，香港航空公司大幅上調燃油附加費，加幅較3月大增兩倍，有的廉價航空公司還狂收登機行李費，令香港人出門前要好好算算帳，因此今年復活節短途旅行成主流。

香港旅遊業界表示，今年復活節假期的部分長線團需求轉向台灣、日本及中國，其中中國團增幅約4成。

香港 復活節

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