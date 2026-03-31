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港劇「正義女神」被指抄襲韓劇「少年法庭」 佘詩曼回應了

香港新聞組／香港31日電
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四屆視后佘詩曼主演無線劇「正義女神」30日晚首播，29日聯同劇中演員到荃灣出席宣傳活動。有網民指「正義女神」與韓劇「少年法庭」劇情類同，佘詩曼認為少年罪犯問題，在每個國家都會發生，希望透過此劇好好引導青少年，展現高EQ的回應。「正義女神」是許紹雄遺作，許惠菁代亡父出席宣傳活動，稱看到父親遺作很感觸，日後盼有機會跟「家姐」佘詩曼拍劇。

明報報導，佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、戴祖儀、劉倬昕、馬貫東和蔣祖曼29日宣傳新劇「正義女神」，佘詩曼以劇中法官造型壓軸上台，透露首演律政題材劇集，本想演律師，結果是演法官，之後介紹好姊妹文頌嫻出場，自爆邀請對方客串飽受喪子之痛的母親。

許紹雄女兒許惠菁出場與佘詩曼相擁，並代父介紹角色，「我代表爸爸來，他的角色是對少年犯很溫柔，相信人性本善，覺得有心改過的少年犯值得輕判」。

有網民指「正義女神」與韓劇「少年法庭」劇情類同，佘詩曼認為少年罪犯問題，在每個國家都會發生，希望透過此劇好好引導青少年，在適當刑罰中，給予改過自新機會。演法官的她為培養嚴肅情緒，拍攝期間不敢笑，開工時更不敢與在場演員傾談。

文頌嫻說首日拍法庭戲，見莊嚴場景腳震，「阿佘（佘詩曼）好嚴肅，我的角色對套劇好重要，令我壓力大增」。她承認一向有戲癮，下次想拍搞笑題材劇集。

許惠菁稱看到父親許紹雄遺作特別感動，也很感觸，認為有特別意義，因爸爸所演的法官既慈祥又心軟，跟他過去10年的搞笑角色很不同，又大讚許紹雄是慈父。

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