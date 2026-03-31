旺角50年「公友祥手雕麻雀」結業 顧客搶購 老闆忙翻

旺角上海街老店「公友祥手雕麻雀（麻將）」，因業主收回舖位，於3月28日最後營業，不少舊客前來領取最後一批訂貨，也有新客臨別專程來光顧，購買散裝麻雀留作紀念，甚至有人買了部分麻雀後，又折返再入手多套散裝麻雀，稱用作送給移居海外的家人，「希望可以保留傳統文化。」

香港 01報導，由於顧客絡繹不絕，老闆兼手雕麻雀師傅高潤勤最後一日營業仍執起雕刻刀雕麻雀。店舖28日晚7時關門結業，高潤勤終於可以放下雕刻刀，開始退休生活。

屹立旺角上海街近50年的「公友祥麻雀」，因業主收回舖位，於28日結業。在這間自70年代扎根於此的老店，高潤勤多年來以一刀一刻，為顧客修補、訂製手雕麻雀。來到最後一日營業，不少舊客前來領取最後一批訂貨，也有新客專程光顧，購買散裝麻雀留作紀念。高潤勤表示，28日大約有30至40人來取貨，部分顧客要求在散裝麻雀上雕刻名字。

對於未來，高潤勤表示，突然退下來有點不捨。他說，從事手雕麻雀40多年，「真的好久沒放過假」，打算去旅行和休息一段時間。

現場有不少市民趁最後營業日前來，其中林小姐花了不到500港元（約63.8美元）購入四套散裝麻雀，三套送給移居海外的家人，一套留給自己珍藏。她更特意為店舖「打卡」留念，感嘆傳統工藝買少見少，「都希望可以保留這個傳統文化。」

本身不打麻雀的鄭小姐則挑選了兩隻麻雀，一隻「八萬」，另一隻是花牌，同樣圖個意頭。她指這類手作愈來愈式微，「因為我可以講是這個年代的人，所以就買個做紀念。」