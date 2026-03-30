香港巴塞爾藝術展落幕 5天吸逾9萬人 「附近酒店幾全滿」

2026年巴塞爾藝術展香港 展會29日落幕。今年展會匯集來自41個國家及地區的240間藝廊，於貴賓預展及公眾開放日，一連五天共計吸引約91500名訪客到場，現場交易氣氛活躍，各類畫廊及藝術機構均錄得穩健銷售。

大公報報導，有國際畫廊表示，香港是理想的文化交流平台，為藝術交流提供便利。展會開幕首日，香港文化體育及旅遊局亦宣布與巴塞爾藝術展敲定協議，確定未來5年香港是亞洲區內唯一展會場地，進一步鞏固香港作為亞洲區內重要國際藝術樞紐的地位，並推動本地文化生態的長遠發展。

巴塞爾藝術展香港展會自27日起向公眾開放，一連三日現場人潮湧動，不少觀眾在畫作前排隊拍照打卡，學生亦組團前來參觀，展廳走廊一度水洩不通。全新策展項目「Zero 10」首次登陸亞洲，數碼和科技導向的藝術作品得以完整呈現，吸引藏家和藝術機構的關注。

設在「Zero 10」展區的倫敦SOLOS畫廊負責人Leyla表示，展會期間已有多件作品售出，市場反響良好。北京Magician Space負責人則表示，銷售進展與去年相近，部分作品已成交，買家來源保持多元，包括香港及內地藏家，整體市場表現與過去兩三年大致持平。「Art Basel Shop」整體銷情十分理想，多款商品迅速售罄。

今年展會吸引了來自亞洲、歐洲、美洲及中東等地的重量級美術館與基金會，包括北京的中國國家博物館與UCCA尤倫斯當代藝術中心，上海的上海當代藝術館與上海民生現代美術館，以及巴黎的龐比度藝術中心、紐約古根漢美術館與大都會藝術博物館、倫敦泰特美術館、洛杉磯郡立藝術館和東京森美術館等。這些國際藝術機構的參與，不僅彰顯了巴塞爾藝術展香港展會的全球影響力，也強化了香港作為連接亞洲與世界藝術市場的核心平台地位。

連續多年參加展會的香港資深年輕藏家、拾壹慈善基金會主席何凡表示，今年比往年更具多元性，也嘗試推出不少新形式，包括AI等熱門話題。他補充道，「今年來的人非常多，附近酒店幾乎全滿」。

同時於29日落幕的亦包括第11屆Art Central（藝術中環），吸引超過4萬名本地及國際訪客。展會雲集117間來自香港、亞洲乃至全球的畫廊，以及超過500位藝術家，規模為自2015年首屆以來最大。