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清明將至 紙紮店「金條」沾光金價熱賣 綠色祭祀漸增

香港新聞組／香港30日電
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清明將至，市民拜祭先人，慎終追遠，香港西營盤皇后大道的紙紮鋪29日早上門庭若市。過去一年金價屢創新高，連紙紮店的「金條」銷量也上升，西環老字號俊城行推出機械狗、名牌袋等款式吸引年輕人光顧，「黃金」更是今年熱賣款，有信心生意額較去年上升至少8至9%。有店鋪指油價上升令運輸成本微增，但因擔心會影響銷情，不敢加價。

香港01報導，29日早約9時，不少人來到西營盤皇后大道西的紙紮店購買祭品、提早祭祀，俊城行更是擠滿人。俊城行有售不同款式的「金條」，售價2至48元（港幣，下同，約0.25至6.1美元）不等，老闆杜先生表示，受惠於金價上升，「黃金」成為今年的熱賣款。近日國際油價持續高企，運輸等成本升高，他說未有反映在營運成本上，惟指情況持續店鋪亦難「獨善其身」。

此外，俊城行緊貼潮流，推出不同款式的紙紮，如機械貓狗，售價不到100元；及名牌袋套裝，售價為48元，吸引年輕人購買。至於經濟不景，會否擔心銷情受影響？杜先生自信滿滿地說不會，他指出，紙紮品只占客人收入的一少部份，又認為人死後其家屬自會去祭拜，有信心生意額較去年上升至少8至9%。

另一紙紮店寶泰行負責人關先生說，中東局勢致運輸成本升高，惟指影響輕微，店鋪目前最熱賣的產品為衣包，售價為100元，每天可賣出100至200個，認為屬理想水平。

另據大公報報導，去年9月啟用的香港首個無煙靈灰安置所──石門靈灰安置所將迎來首個清明節，29日近半市民會帶同香燭冥鏹，但均遵守無煙規定，並未在現場點燃。

有市民不介意禁止燃燒冥鏹安排，並認為綠色祭拜是大勢所趨，有人特別準備LED燈珠環保香代替傳統香枝，指燃燒香燭冥鏹只是形式，最重要是「有心」；有小朋友坦言不喜歡焚香拜祭，因「灰塵味道好大，好難受」，無煙祭拜會令他更願意參與祭祀活動。

有立法會議員認為，港人綠色殯葬意識日漸提升，惟移風易俗需時，建議港府未來可多向市民宣傳無煙祭祀。

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