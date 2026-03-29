香港「35+」案囚5年1月 前公民黨黨魁楊岳橋刑滿出獄

「35+」初選案被告之一、前公民黨黨魁楊岳橋28 日清晨出獄。他選擇認罪，法官基於他在黨內具領導地位而調高量刑起點，最後判囚5年1個月。楊在還押期間退黨，並發聯署信籲解散該黨，另指會退出政壇，「當一切過去後，我們只願回歸平淡的做個平凡人」。

明報報導，楊岳橋為前立法會前議員，2020年民主派初選時，楊在新界東出線並報名參選，其後被選舉主任裁定提名無效。警方國安處2021年1月拘捕53人，包括多名民主派參選人，當中47人被落案起訴干犯串謀顛覆國家政權罪。

據報導，楊在案件開審前認罪，他在親自撰寫的求情信表示，身為大律師，他為被定罪感難堪；回望短暫政治生涯，其初衷是令香港 更好，不過出於幼稚和盲目的熱情，令香港偏離原有方向，發表的言行導致香港政治環境惡化，為此感後悔。他在求情信承諾日後不會從政和參與公共事務。

報導稱，法庭2024年裁定楊岳橋在案中屬「積極參與」，因具領導角色，調高量刑起點至8年監禁，經認罪三分之一扣減，長期服務額外減刑3個月，楊最後被判囚5年1個月。楊因違反國安法罪行而不獲獄中行為良好的減刑，需服畢所有刑期。