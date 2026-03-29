6歲童呼吸管脫落 香港兒童醫院9分鐘後才察覺 心臟驟停16分鐘

香港兒童醫院28日公布，一名六歲男童於25日接受全身麻醉的介入程序後，需插喉及接駁呼吸機，在兒童深切治療部接受監察。翌日護士發現病人心臟驟停，檢查發現他的氣管插管連接頭脫離，經搶救後回復心跳，心臟驟停歷時16分鐘。男童現時心跳血壓情況穩定，醫院管理局將成立根源分析委員會，調查包括醫療儀器與消耗品的運作程序等，八星期內完成報告。

大公報報導，該名男童因自身罕見疾病，於去年12月24日入住兒童醫院。25日接受了一項全身麻醉的介入程序。程序順利完成，病人之後按計畫轉送兒童深切治療部接受監察。院方稱病人當時仍需插喉及接駁呼吸機，以作支援治療。醫護人員以藥物鎮靜病人，而病人神志清醒。

翌日早上7時29分，一名護士發現男童心臟驟停，醫護人員立即為他進行急救。同時，醫護人員發現病人氣管插管的連接頭脫離，隨即重新接駁喉管。經急救後，他於早上7時36分回復心跳。醫護人員之後立即通知病人家長有關事件及病人情況。院方事後檢視病人的臨床監察儀器的紀錄，顯示他在早上7時20分開始心臟停搏。

院方稱，男童其後曾經出現抽搐情況，經抗癲癇藥物治療後，已受到控制。院方為病人初步進行腦神經相關檢查，未發現有異常情況。病人現時繼續接受深切治療，包括呼吸機支援治療及腦神經保護措施。他現時心跳血壓情況穩定，在兒童深切治療部接受緊密的臨床監察。

兒科醫生陳以誠表示，事件是否涉及人為疏忽，相信需更進一步的調查，「曾經有一段時間，小朋友是清醒的，即是他可以動，甚至或會想說話或會咳，這情況下他鬱動亦會影響到接駁位。」他說，若男童患的罕見病涉及多痰，需每隔一段時間抽痰，便需在喉管的位置做些工夫。

另據明報報導，有深切治療部專科醫生指出，呼吸機及心臟監察儀器應有警報，護士不應事發9分鐘仍未發現心臟驟停，而心跳長時間停頓或對腦部產生嚴重影響。