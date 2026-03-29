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又1港男被「賣」到緬甸 「如歷電影恐怖情節」 港府速營救

香港新聞組／香港29日電
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緬甸電詐園區犯罪令全球關注，去年末，在國際壓力與中、緬、泰三國聯合清剿下，詐騙集團雖遭重創，但仍有殘餘勢力轉向更隱蔽的地區。香港保安局表示，專責小組早前接獲一名港人在緬甸被禁錮從事非法工作的求助，隨即展開聯合營救行動，並於27日抵達泰國跟進。

大公報報導，該名港人當日獲救，並被送回泰國，在其精神和身體狀況恢復良好後，專責小組隨即安排他在當地與家屬團聚。他憶述近日遭遇，形容「猶如經歷電影恐怖情節」。

保安局28日表示，一名25歲男子，今年2月誤信網上的一則到泰國短期工作的招募廣告，於本月中被誘騙到泰國曼谷。其後於泰國一間酒店外登上車輛被載往不明地點。與不少被騙的受害人一樣，他最終被轉移到緬甸，與外界及家人失去聯繫。失蹤數日後，家人一直未收到任何事主的消息，亦沒有收到任何繳付贖金的要求，最終於3月22日決定報案。

保安局專責小組收到求助後，隨即與外交部駐香港特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、香港駐曼谷經貿辦及泰國有關當局聯繫，並迅速展開聯合營救行動。保安局政府保安事務主任陳憲鈞馬上率領來自保安局、香港警務處和入境事務處的專責小組成員，於27日抵達泰國跟進事件。

雖然當事人身體未發現有明顯傷痕，但回憶過去在緬甸的經歷，他形容是「猶如經歷電影恐怖情節」。他感謝小組成員親身前往泰國營救他脫困，其家屬亦對於能一家團圓感到欣喜，形容一家人上了寶貴一課，並讚揚營救行動迅速有效。保安局表示，專責小組成員會將安排該名港人盡快回港，並會於返港後繼續跟進調查個案。

執法部門由2024年至今，已接獲32宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，除上述個案外，當中28人已回港及兩人無需進一步協助及跟進。

詐騙集團 香港 緬甸

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