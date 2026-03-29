香港中環「嘉咸節」 近百商販創百年市集新活力 遊客驚喜

體驗本地風土人情的「深度遊」漸成旅遊新潮，香港 這個國際大都會不乏地道本地特色景點。在有過百年歷史的中環嘉咸街市集，市區重建局28日起至下月14日舉辦首屆「嘉咸節」，聯同近100個市集商販及周邊商店，包括蘭芳園等老字號代表性商戶，透過更換新包裝、憑消費兌換紀念品等推廣活動，吸引更多市民和遊客到訪。

綜合大公報、文匯報報導，市建局行政總監蔡宏興致辭時表示，嘉咸街市集已有百年歷史，時至今日不僅是街坊買菜的地方，更是遊客體驗本地民生的地標。為創建嘉咸品牌，市建局與扎根中西區的同心網絡合作，邀請職訓局青年學院逾300名來自不同學系的師生，與商戶合作，以全新角度向市民和遊客傳遞嘉咸的「鮮」與「活」。

有商販表示，樂見舊社區注入新活力，期望吸引更多遊人。有遊客表示感到驚喜：「愛看一些很local（地道）的東西，想探索城市大街小巷。」

在高樓林立的摩登中環，有一個充滿煙火氣息的街區：狹長的坡路兩旁開滿眾多攤檔，瓜果、香料、鮮肉等貨物一應俱全，形成一道色彩繽紛的風景線。路上人來人往，有人提着袋買菜，有人停下腳步與店家閒話家常。這裡是有過百年歷史的嘉咸街露天街市，在街坊的生活中，留下溫馨的記憶。

嘉咸街區覆蓋卑利街、結志街、嘉咸街等多條街道，是中上環居民購買新鮮蔬菜和海鮮的首選地點，當中有多間老字號駐紮，地道煙火氣息濃厚。市建局夥拍同心網絡合辦的首屆「2026嘉咸節」，活動包括文化創意設計及作品展覽、消費紀念品獎賞、導賞團及工作坊等，為傳統市集注入新活力。

逾300名職業訓練局青年學院學生運用創意，為蘭芳園等八家商戶重新包裝傳統，製作宣傳品、紀念品，並將具代表性的產品包裝成「嘉咸手信」，為老字號帶來新穎鮮明的形象，希望成為旅客購買香港手信的首選，帶動地區經濟，推動香港文旅發展。有商販表示學生設計的包裝精美實用，期望同類活動能持續舉辦，為這個市集注入更多動力。

售賣雞蛋的和昌號老闆旦哥以「鹹蛋超人」搞怪形象立牌吸引人，十分搞笑。旦哥表示，以往用舊報紙打包雞蛋，而學生們為他設計更美觀、結實的包裝紙，還有一張印著他個人形象的貼紙固定。「學生們太厲害了，太有創意，真的對我有幫助！」