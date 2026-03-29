我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

香港中環「嘉咸節」 近百商販創百年市集新活力 遊客驚喜

香港新聞組／香港29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

體驗本地風土人情的「深度遊」漸成旅遊新潮，香港這個國際大都會不乏地道本地特色景點。在有過百年歷史的中環嘉咸街市集，市區重建局28日起至下月14日舉辦首屆「嘉咸節」，聯同近100個市集商販及周邊商店，包括蘭芳園等老字號代表性商戶，透過更換新包裝、憑消費兌換紀念品等推廣活動，吸引更多市民和遊客到訪。

綜合大公報、文匯報報導，市建局行政總監蔡宏興致辭時表示，嘉咸街市集已有百年歷史，時至今日不僅是街坊買菜的地方，更是遊客體驗本地民生的地標。為創建嘉咸品牌，市建局與扎根中西區的同心網絡合作，邀請職訓局青年學院逾300名來自不同學系的師生，與商戶合作，以全新角度向市民和遊客傳遞嘉咸的「鮮」與「活」。

有商販表示，樂見舊社區注入新活力，期望吸引更多遊人。有遊客表示感到驚喜：「愛看一些很local（地道）的東西，想探索城市大街小巷。」

在高樓林立的摩登中環，有一個充滿煙火氣息的街區：狹長的坡路兩旁開滿眾多攤檔，瓜果、香料、鮮肉等貨物一應俱全，形成一道色彩繽紛的風景線。路上人來人往，有人提着袋買菜，有人停下腳步與店家閒話家常。這裡是有過百年歷史的嘉咸街露天街市，在街坊的生活中，留下溫馨的記憶。

嘉咸街區覆蓋卑利街、結志街、嘉咸街等多條街道，是中上環居民購買新鮮蔬菜和海鮮的首選地點，當中有多間老字號駐紮，地道煙火氣息濃厚。市建局夥拍同心網絡合辦的首屆「2026嘉咸節」，活動包括文化創意設計及作品展覽、消費紀念品獎賞、導賞團及工作坊等，為傳統市集注入新活力。

逾300名職業訓練局青年學院學生運用創意，為蘭芳園等八家商戶重新包裝傳統，製作宣傳品、紀念品，並將具代表性的產品包裝成「嘉咸手信」，為老字號帶來新穎鮮明的形象，希望成為旅客購買香港手信的首選，帶動地區經濟，推動香港文旅發展。有商販表示學生設計的包裝精美實用，期望同類活動能持續舉辦，為這個市集注入更多動力。

售賣雞蛋的和昌號老闆旦哥以「鹹蛋超人」搞怪形象立牌吸引人，十分搞笑。旦哥表示，以往用舊報紙打包雞蛋，而學生們為他設計更美觀、結實的包裝紙，還有一張印著他個人形象的貼紙固定。「學生們太厲害了，太有創意，真的對我有幫助！」

香港

上一則

6歲童呼吸管脫落 香港兒童醫院9分鐘後才察覺 心臟驟停16分鐘

下一則

馬斯克母親打卡長城 讚「令人驚嘆」秀文創雪糕

延伸閱讀

全球最大日美食嘉年華 紐約慶10周年 拉麵、章魚燒飄香

全球最大日美食嘉年華 紐約慶10周年 拉麵、章魚燒飄香
春假周末人潮回流 為金山市中心注入復甦動能

春假周末人潮回流 為金山市中心注入復甦動能
半島豪苑東灣盛大開幕　Castro Valley第五分店登場 28,000平方尺超大空間　可同時容納800位賓客

半島豪苑東灣盛大開幕　Castro Valley第五分店登場 28,000平方尺超大空間　可同時容納800位賓客
🎞️蔣萬安現身開齋節民眾超熱情 「清真市集」穆斯林主題攤位多元

🎞️蔣萬安現身開齋節民眾超熱情 「清真市集」穆斯林主題攤位多元

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
全紅嬋登上「嘉人」雜誌封面。(取材自微博)

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

2026-03-27 22:31
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
張雪峰。（取材自張雪峰微博）

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

2026-03-24 10:29

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用