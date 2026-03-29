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香港北都藍圖邁實景 沙嶺數據園動工 打造港版矽谷

香港新聞組／香港29日電
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香港潤澤沙嶺數據園區動工儀式28日電在香港新界沙嶺舉行，這是香港史上規模最大、算力能力最高、產業帶動能力最強的算力基礎設施項目。（中通社）
香港潤澤沙嶺數據園區動工儀式28日電在香港新界沙嶺舉行，這是香港史上規模最大、算力能力最高、產業帶動能力最強的算力基礎設施項目。（中通社）

國家「十五五」規畫明確支持香港建設國際創新科技中心，為更好對接國家發展策略，積極回應「人工智能+」行動，港府銳意發展人工智能（AI）作為重點產業。作為推動AI與創科產業高質量發展的核心算力支撐，本月初批出用地的沙嶺數據園區28日舉行動工儀式。

綜合大公報、文匯報報導，動工儀式逾300位業界人士及合作夥伴出席儀式。創新科技及工業局局長孫東致辭指出，園區肩負作為連接內地與國際的數據樞紐、推動香港AI產業、對接「十五五」規畫算力賦能的三大重要使命，未來能與粵港澳大灣區數據產業鏈和算力集群形成高效互補，成為推動香港人工智能產業發展的核心引擎，期望它能發揮從「一」到「N」的輻射作用，推動香港及國家高質量的數智發展。

中標企業所屬的潤澤智算科技集團表示，會全力開展此項涉238億港元（約30.4億美元）投資額的重點創科基礎設施建設，於2029年投入營運後，將可提供相當於目前香港算力的36倍。園區預計於2029年投入運營。

總裁李笠表示，沙嶺專案實現「當月拿地、當月開工」，充分彰顯港府對創科發展的高度重視與高效服務。他形容，沙嶺數據園區深度契合國家的「人工智能+」行動計畫和香港的「AI+」戰略，潤澤科技將聚焦築牢AI根基、賦能大灣區生態，以及與港企共建產業生態的工作，匯聚香港智慧，在AI算法研發、應用場景落地等領域積極培育產業生態，推動構建人工智能技術聯合實驗室，促進AI技術在香港轉。

全國政協委員、該公司董事長周超男更表示，計畫將沙嶺建設成「香港乃至中國的『矽谷』和創科高地。

孫東表示，沙嶺數據園區的啟動不僅是香港創科的重要里程碑，亦是北部都會區發展由藍圖邁向實景的關鍵一步。他認為企業以真金白銀和實際行動，為這片創科熱土投下信任一票，成為發展香港首個高端數據園區的領航者，意義重大。

孫東強調，AI發展一日千里，算力大幅提升，既可為不同產業的數據需求提供堅實支撐，亦能推動數據及AI相關產業發展，促進數字經濟及智慧城市建設。

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