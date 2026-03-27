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港62萬非華少數裔 僅18.25%懂中文 獲取資訊服務有障礙

香港新聞組／香港27日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港平等機會委員會26日公布「縮窄數位落差以提升少數族裔的個人與社會福祉」研究結果， 發現香港少數族裔數碼普及度甚高，當中87.1%受訪者以英語為母語或能說流利英語，但僅18.25%受訪者具備同等中文能力，令他們在獲取以中文為本的服務時構成障礙。

明報報導，研究提出多項建議，包括促港府加入人工智能（AI）的多語言翻譯功能，確保所有政府應用程式最少提供政府網站已有的8種語言內容。

報導稱，平機會主席林美秀表示，香港約有62萬非華裔少數族裔，占香港人口逾8%，其語言能力、教育水平、文化差異和社會經濟狀況，或導致他們在獲取數碼化公共服務面臨挑戰。

據報導，針對研究結果，團隊建議政府在少數族裔事務督導委員會下設「數碼共融工作小組」，協調跨政府部門完善少數族裔使用數碼服務的技術，並用AI分析監測。團隊另建議科技開發公司定期邀請少數族裔用戶分享經驗以改進服務，以蒐集不同族裔社群、年齡組別、教育水平和數碼素養背景者意見。

報導指出，研究顯示，少數族裔智能手機擁有率達99.27%，而且有99.27%每日使用社交媒體，71.78%受訪者有使用「智方便」，61.56%有用「HA Go」。研究揭示少數族裔面對的挑戰，包括有焦點小組受訪者提及社交媒體和香港新聞通常只有中文版本，少數族裔未能迅速獲取資訊；政策比較分析顯示，紐約市一些公共服務平台以AI翻譯提供逾百種語言支援，香港公共數碼平台主要僅提供中英文。

研究結果也顯示，多數受訪者認同社交媒體使生活更便利(61%)，並有助培養對港歸屬感(52%)。

另據報導稱，這次研究問卷調查412名少數族裔，另與317名少數族裔及362名華裔做3項實驗研究，並與52名少數族裔及持份者進行4場焦點小組討論，逾八成年齡介乎20至49歲。

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