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港獨立書店「一拳書館」售《黎智英傳》遭國安搜查 負責人等4人被捕

記者陳宥菘／即時報導
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香港獨立書店「一拳書館」24日遭港警國安處搜查，現場檢獲《黎智英傳》等書籍，書店負責人龐一鳴（圖）及3名員工被拘捕。（取自一拳書館臉書）
香港獨立書店「一拳書館」24日遭港警國安處搜查，現場檢獲《黎智英傳》等書籍，書店負責人龐一鳴（圖）及3名員工被拘捕。（取自一拳書館臉書）

香港獨立書店「一拳書館」24日遭港警國安處搜查，現場檢獲《黎智英傳》等書籍，書店負責人龐一鳴及三名員工被拘捕，涉嫌售賣煽動刊物罪。書店24日沒有營業、鐵閘門深鎖，門外貼上「突發事故，休息一天，抱歉不便」告示。

「一拳書館」位於香港深水埗大南街。綜合港媒報導，香港國安處24日一早上門搜查，帶走《黎智英傳》與一些單據及電腦。包含龐一鳴在內的4人被指涉嫌違反「維護國家安全條例」第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪。

一經定罪，最高可判處7年監禁；若具煽動意圖而勾結外國或者境外勢力作出該些行為，則可判處最高10年監禁。

香港警方回覆查詢表示，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。

由壹傳媒前董事祈福德（Mark Clifford）撰寫的《黎智英傳》，收錄壹傳媒創辦人黎智英的生平、創業經歷及媒體事業歷程，亦包括其投身香港民主運動的相關事件。黎智英在今年2月因國安案件被判處有期徒刑20年，為港版國安法生效後最嚴厲判決。

去年7月，香港文匯報曾推出「趕絕軟對抗」系列文章，當中點名多間獨立書店，又提及一拳書館售罄《黎智英傳》，並會於月底補貨，可以接受預訂。

該媒體24日又指該書店「劣跡斑斑」，以擦邊球方式作「軟對抗」，舉辦反政府電影放映會、邀請反政府人士舉行新書分享會及簽名會，更滲入學校舉辦所謂「讀書會」，實質於校內宣揚抗爭訊息。

港媒獨立媒體報導，與一拳書館相隔一條街的另一間獨立書店「獵人書店」，原本逢星期二的營業時間為下午1至9時，但24日傍晚同樣拉起鐵閘，沒有開門；至晚上約9時半，獵人書店在社交媒體發限時動態，稱「暫時無事 但冷靜緊 多謝關心」。

黎智英 香港 港版國安法

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