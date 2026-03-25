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港退票風波 五月天彩排1小時致歉 2萬歌迷賞「最暖失誤」

香港新聞組／香港25日電
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台灣樂團五月天香港啟德巡演在2萬歌迷見證下，24日舉行彩排專場，主唱阿信兌現承諾加唱一小時；圖為彩排特別場。(取材自公關公司)
台灣樂團五月天香港啟德巡演在2萬歌迷見證下，24日舉行彩排專場，主唱阿信兌現承諾加唱一小時；圖為彩排特別場。(取材自公關公司)

台灣天團五月天於啟德主場館舉行4場「#5525+1回到那一天」香港站，因主辦單位調場次，取消原本24日的首場演出，只安排退票而引爆公關災難，後來安排持24日晚門票的觀眾免費入場看40分鐘「彩排專場」。觀眾24日晚7時入場看彩排，原本40分鐘臨場加時唱足一個多小時，合共演繹八首經典歌曲，現場變身成為一場充滿歡笑與感動的限定演出，2萬歌迷見證「最暖失誤」。

明報報導，主唱阿信感謝粉絲來看彩排，又跟大家道歉。有歌迷看後表示以為錯過了演唱會，沒想到換來更珍貴、更近距離的體驗，成獨家回憶。

五月天演唱會主辦單位早前宣布調場次，令不少五迷（粉絲暱稱）憤怒，消委會接逾194宗投訴。「彩排特別場」24日晚7時舉行，下午3、4時，已有大批持24日演唱會門票的粉絲到場館外打卡，紀念品店更大排隊長龍，這次周邊產品具香港特式，包括菠蘿包造型的掛飾、唱片、應援燈、毛巾、T恤和盲盒毛公仔等。

有觀眾等入場前受訪，表示無奈接受退票與補看彩排特別場的安排，其中五名同行粉絲提早到紀念品店掃貨。

五月天24日晚原本彩排40分鐘，因跟歌迷玩得太盡興，最終唱足一個多小時，演繹八首歌。穿便服登場的阿信，假裝嚴肅要求檢查全場觀眾的工作證，引得台下一片笑聲，「在25年中，你看過無數五月天演唱會，但你卻沒有看過五月天彩排是什麼樣子，歡迎大家來到五月天5525彩排現場」。

吉他手石頭強調，彩排視同演出。低音吉他手瑪莎說：「彩排其實很無聊，錯誤百出，細節被大家看光光，希望大家看到有趣的地方。」

有歌迷看完彩排後說：「原本以為錯過了演唱會，沒想到換來更珍貴、更近距離的體驗！看著他們在台上輕鬆互動，一邊調整樂器一邊唱歌，那種真實感比正式演出更觸動人心，彩排專場成限定獨家回憶。」

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