理大中華文化節 尋魯迅、蕭紅、茅盾等6文學巨匠港印跡

「第三屆理大中華文化節」24日舉行開幕典禮，今年首個重點主題活動「萬里一窗間──文學名家的香港印跡」，展出魯迅、蕭紅、茅盾、巴金、梁羽生與金庸六位著名作家的珍貴文物。（取材自臉書）

香港 理工大學積極弘揚中華文化，24日舉行「第三屆理大中華文化節」開幕典禮，同步舉行「林大輝廣場」揭牌儀式。今年理大中華文化節的首個重點主題活動「萬里一窗間──文學名家的香港印跡」，由即日起至4月7日於理大校園黃民鄧潔華伉儷環球學生薈舉行。活動由理大主辦、中國現代文學館協辦，聚焦魯迅、蕭紅、茅盾、巴金、梁羽生與金庸六位文學巨匠，以珍貴文物展覽、沉浸式場景與多元講座活動，搭建跨時空文化對話平台。

綜合大公、文匯報報導，理大中華文化節開幕典禮由中央駐港聯絡辦教育科技部一級巡視員劉懋洲擔任主禮嘉賓，聯同理大校董會主席林大輝、校長滕錦光、常務及學務副校長黃永德、高級副校長（研究及創新）趙汝恒、副校長（教學）曾建農、副校長（學生及環球事務）兼理大中華文化節主席楊立偉，以及暫任副校長（校園及設施）劉文彪一同主持啟動儀式。

「萬里一窗間—文學名家的香港印跡」展出了魯迅、蕭紅、茅盾、巴金、梁羽生與金庸六位著名作家的相關資料，涵蓋人物簡介、代表著作、在港居住時間線，以及他們在香港出版的雜文、小說等。這些文獻與實物，共同構成了推動香港文學與新派武俠發展的重要文化符號。

這次展品包括魯迅「吶喊」和「彷徨」小說集初版。展覽中也詳細呈現了蕭紅的生平軌跡：她1911年出生，1940年抵達香港，在港期間完成了「呼蘭河傳」、「馬伯樂」（上部），並出版了「回憶魯迅先生」，展品還有蕭紅於1937年寄予伴侶蕭軍的信件等。

茅盾曾數次旅居香港，其中有三段較長的寓居時光。他在港積極投身抗日救亡文化運動，創作了「腐蝕」等經典作品。三次在港經歷，不僅是他個人創作生涯的重要節點，也串聯起抗戰時期香港文化界的發展脈絡。這次展品包括現存茅盾最早於1936年，寄予巴金的信件。

此外，展覽現場還復原了茅盾與巴金的書房場景，再現兩位文學大師當年伏案寫作的真實環境；同時以動畫形式還原了他們居所外的時代風貌。展區內還特別設有「致巴金先生」、「致茅盾先生」留言板，供參觀者寫下心聲，實現與文學巨匠跨越時空的心靈對話與精神交流。

更值得關注的是金庸展區。他與香港理工大學淵源深厚，曾獲頒該校榮譽法學博士，他曾直言深受香港理工大學的教誨與影響。他以一支妙筆寫盡江湖俠義與家國情懷，還曾為香港理工大學榮休校長潘宗光教授的著作「感恩這一刻」親自題詞、撰寫序言，留下一段文壇與學界相交的佳話。

梁羽生專區則展出「筆花六照」再版及增補文稿的珍貴資料，並特別設立「冰川天女傳」電子書閱覽區。