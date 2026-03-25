內地失能老人補貼 港籍長者可享 定居廣東10年增加40.5%

香港長者定居廣東的人數，10年來增加40.5%，目前內地失能老人補貼符合條件的港澳籍長者也可享用，已惠及105萬人；圖為香港街景。（中新社）

中國民政部24日召開專題新聞發布會，介紹養老服務消費補貼項目推進情況。作為2026年政府工作報告部署的重點民生工程，該項目自今年1月1日在全國範圍內全面實施以來，已累計惠及超105萬失能老年人，不僅打破戶籍限制，讓符合條件的在內地生活的港澳台同胞同等受益，更以精準補貼激活養老服務市場。目前，中央財政已下達專項補助資金120.9億元（人民幣，下同，約137.3億港元、17.5億美元），保障項目順利實施。

文匯報報導，今年1月1日起，中國民政部、財政部在全國範圍內組織實施向中度以上失能老年人發放養老服務消費補貼項目，政策目前計畫實施至2026年12月底。民政部養老服務司司長李邦華介紹，截至目前，全國累計核銷消費券332.8萬張，核銷金額23.5億元，帶動養老服務消費金額115億元，超過105萬失能老年人從項目中受益。

在申領資格上，補貼發放對象為經統一評估確定為中度、重度或完全失能等級的老年人，正在享受特困人員供養救助、經濟困難失能老年人集中照護服務補助等相關政策的人群暫不納入。值得一提的是，在申領資格方面，該政策打破戶籍限制，全國範圍內符合條件的老年人均可在當前居住地直接申領，在內地生活的持有居住證的港澳台籍中度以上失能老年人，可同等享受政策。同時，政策可與長期護理保險疊加，已享受長護險的老年人，扣除相關待遇後，個人自費的養老服務支出仍可用消費券抵扣。

在消費券使用上，本次補貼均為電子折扣券，用於抵扣養老服務相關費用。抵扣標準分兩類，機構養老服務抵扣比率40%，社區居家養老服務抵扣比率50%，兩類服務每人每月最高均可抵扣800元。

據悉，目前在內地養老的港籍老人不在少數。據香港立法會「數據透視」指，截至2024年中有9.96萬65歲或以上香港長者定居廣東省，人數10年間增加40.5%。此外，香港特區政府還推出了綜援長者廣東及福建省養老計畫，及在2025年推出為期3年的「綜援長者入住廣東院舍試驗計畫」，資助選擇赴廣東養老的綜合社會保障援助受助長者入住「廣東院舍照顧服務計畫」下的安老院。

財政部社會保障司副司長葛志昊介紹，目前，中央財政已下達專項補助資金120.9億元。

家住濟南十里河街道社區的82歲王奶奶前不久順利在「民政通」App上申領到每月800元的中度失能老年人養老服務消費補貼。她長期患嚴重腰椎疾病，還伴有肢體活動障礙，日常起居沒辦法自己來，子女受工作所困難以實現全天照料，兩年前入住陽光大姐養老院接受專業照護。後來經過第三方機構上門評估，王奶奶被認定為中度失能，符合補貼申領條件。

「多虧養老院工作人員手把手指導，我們順利完成了線上申請、資格審核全流程，這筆補貼每月自動到帳，直接抵扣床位、餐飲和護理費。」王奶奶的女兒難掩欣慰說：「有了它，既減輕了家裏的經濟壓力，老人也能得到更規範的照料，我們做子女的心裡踏實。」

另外，補貼也激活了養老服務市場。濟南市陽光大姐服務有限責任公司董事長卓長立表示，養老服務消費補貼項目政策實施後，上門業務量環比增長25%，新增80餘名護理員，累計培訓護理人員4000人次。