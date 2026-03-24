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「夜王」票房破億登港影史第4 星爺「功夫」被踢出前10

香港新聞組╱香港24日電
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黃子華(右)、鄭秀文(左)主演的電影「夜王」，票房22日衝破1億港元；圖為「夜王」21日舉辦票房答謝會。(中新社)
黃子華(右)、鄭秀文(左)主演的電影「夜王」，票房22日衝破1億港元；圖為「夜王」21日舉辦票房答謝會。(中新社)

由黃子華與鄭秀文主演、吳煒倫執導的港片「夜王」票房再創佳績，片方21日宣布港澳總票房突破1億港元(約1282萬美元)大關，不僅躋身香港影史最賣座港產片第4位，也把周星馳經典作「功夫」擠出前10名榜單。黃子華繼「毒舌大狀」、「破·地獄」後，再添一部破億電影，成為香港影壇首位擁有3部破億作品的演員，他因此被稱為「億神」。

綜合大公報、文匯報報導，「夜王」目前票房僅次於「破·地獄」、「毒舌大狀」及「九龍城寨之圍城」，穩居第四。導演吳煒倫形容，黃子華已由過去被戲稱為「票房毒藥」，轉變為能帶動市場的「票房靈藥」，甚至可稱為「億神」，顯示觀眾對其表演風格與喜劇節奏的高度認可。

為感謝觀眾支持，黃子華與電影團隊發布慶功短片，宣布將兌現承諾舉辦「請全港市民食魚蛋」活動，並呼籲影迷關注官方專頁以獲取謝票安排。吳煒倫亦透露，許多觀眾留言表示「很久未試過戲院內一大群人開懷大笑」、「很久未見戲院排隊買票」，這些回饋令創作團隊深受鼓舞，也為香港影人帶來信心。

據報導，「夜王」由「毒舌大狀」原班導演吳煒倫執導，以2012年尖東夜總會為背景，講述老牌夜總會在現代化轉型壓力下求存的故事。黃子華飾演經驗豐富的經理歡哥，鄭秀文扮演性格強勢的前妻CEO V姐，兩人從經營理念衝突到攜手對抗財團收購陰謀，在笑鬧中展現港式幽默與人情味。

電影同時刻畫夜場從業者的生活與情感，呈現香港夜總會文化的興衰與時代變遷，笑中帶淚。

業界認為，「夜王」票房破億反映本地觀眾對港產喜劇仍具強烈需求，也顯示市場對本土題材與明星號召力的信心回升。隨著電影仍在各大戲院持續上映，票房仍有上升空間，甚至有機會挑戰前三名位置。

黃子華、鄭秀文主演的電影「夜王」，票房22日衝破1億港元；圖為「夜王」21日舉辦...
黃子華、鄭秀文主演的電影「夜王」，票房22日衝破1億港元；圖為「夜王」21日舉辦票房答謝會。(中新社)

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